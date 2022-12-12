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Ekonomi Bakan Nebati'den EYT açıklaması
Ekonomi

Bakan Nebati'den EYT açıklaması

TBMM'de ekonomi hakkında açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, milyonlarca insanın merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için bilgi verdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-12 22:23:00 -
Bakan Nebati'den EYT açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulu'nda milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT ile ilgili açıklama yaptı.

TBMM Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye ile Dışişleri bakanlıklarının 2023 yılı bütçeleri üzerine görüşmeler devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe sunumunda yaptığı açıklamada, EYT ile ilgili konuştu.

Nebati açıklamasında, '' EYT ile ilgili çalışmayı da tüm paydaşların görüşlerini dikkate alarak titizlikle yürütüyoruz. Çalışmanın detayları Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından zamanı gelince kamuoyuna açıklanacaktır.'' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yüksek enflasyonun sebep olduğu tüm sorunların farkındayız ve enflasyonla mücadeleyi en önemli önceliğimiz olarak görüyoruz." dedi.

Nebati, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının 2023 yılı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, 2020 ve 2021'deki salgının üzerine 2022 yılında eklenen savaşla birlikte belki de son yüzyılın en zorlu geçen dönemini geride bıraktıklarını söyledi.

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