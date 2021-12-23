Bakan Nebati'den ekonomi mesajı: Kaçacak yer bulamayacaklar

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, canlı yayında NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını cevapladı! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomik gelişmelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

'Yaza kalmadan göreceğiz'

Hızlı bir dönüşümün olacağını belirten Nebati, ''Yaza kalmadan çok hızlı bir değişimi göreceğiz. Güven geldi, itibarımız yeterli, önümüzdeki sürece bakış açısı belli. Türkiye’nin her alanda tecrübesi var. Dolayısıyla bu yazdan itibaren hızlı bir şekilde dönüşümü göreceğiz.'' dedi.

'Kaçacak yer bulamayacaklar'

Yeni tedbir paketlerine değinen Bakan Nebati, ''Yüksek faiz politikası yok, sıcak para yerine doğrudan yatırım, selektif anlamda proje bankacılığının gerçekleştirildiği, katma değeri yüksek alanların devlet tarafından desteklendiği bir model. Yeni tedbir paketleriyle piyasayı öylesine şaşırtacağız ki, o son üç ayda Türkiye’deki psikolojiyi karamsarlığa dönüştürenlerin kaçacak yer bulamayacakları bir döneme giriliyor.'' açıklamasını yaptı.