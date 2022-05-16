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Ekonomi Bakan Nebati’den dikkat çeken paylaşım!
Ekonomi

Bakan Nebati’den dikkat çeken paylaşım!

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati sektör temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 16:20:00 -
Bakan Nebati’den dikkat çeken paylaşım!

YENİ AKİT / ANKARA

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati sektör temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Nebati paylaşımında, “Birlikten Berekete temasıyla konut sektöründe faaliyet gösteren iş insanlarımız ile bir araya geldik. Hepimizin ortak meselesi olan enflasyonla mücadelede vatandaşlarımızı rahatlatacak adımların atılması hususunda kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Çözüm alternatifleri üreterek yenilikçi uygulamalar geliştiren, iyi niyetli ve cesur girişimlerde bulunan kurumlarımızı sonuna kadar destekleyeceğimizin altını çizerek stokçuluğa ve fırsatçılığa kesinlikle müsamaha göstermeyeceğimizi ifade ettik. Bu kapsamda, konut sektörüne yönelik açıkladığımız destek paketi dahil olmak üzere piyasadaki fiyatları mercek altına alarak birçok sektöre ilişkin denetimlerimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyor, fiyat değişimlerini yakından takip ederek detaylı bir şekilde denetliyoruz” ifadelerini kullandı.

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