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Gündem Bakan Nebati, Yıldırım'ı ve madencileri ziyaret etti
Gündem

Bakan Nebati, Yıldırım'ı ve madencileri ziyaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavileri devam eden madencileri ve trafik kazası geçiren Binali Yıldırım’ı ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-10-24 14:34:00 -

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavisi devam eden madencileri, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Madencilerin durumu hakkında da bilgi aldı.

“Servise çıkan madenciyle sohbet ettik”

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım Beyi ziyaret ettik, Azerbaycan’da bir kaza geçirmişti ve sonrasında da Şamil Ayrım Milletvekilimize geçmiş olsun dileğinde bulunduk. Başhekimimizin verdiği bilgiye göre de durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiğini öğrendik ve sözlü olarak zaten konuştuk. Ayrıca koruma müdürü kardeşimizin de durumunun iyi olduğunu gördük. Ardından da maden kazasında şu anda yatan 6 tane hastanın bir tanesi servise çıkmış, kendisiyle sohbet etme imkanımız oldu. Diğer 5 hastamızın da yakınlarıyla az önce bir araya geldik. Yakınları, özellikle Türkiye’nin ve dünyanın en büyük hastanesi olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimine ve tüm sağlık personeli çalışanlarına da teşekkürlerini iletiyorlar çünkü ilk günden beri olağanüstü bir çaba sarf ediyorlar. Bir hastanın servise çıkmasıyla kendisini göstermiş olması onları çok umutlandırmış, diğer hastaların yakınlarının özellikle de çocukların eğitimine kadar her türlü ayrıntının düşünülüp gerekli adımlarının atılmasından dolayı da teşekkür ediyorlar. İnşallah 5 hastayla ilgili de günlük raporları sayın başhekimimiz veriyor. Gelişmeler iyi yönde gidiyor. Öyle gözüküyor. Kendilerine Rabbim'den şifa diliyoruz. Oldukça ağır bir travma yaşamışlar, aileleri de öyle. Onlara da dualarımızı, desteklerimizi çok açık bir şekilde ifade ettik” açıklamasında bulundu.

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