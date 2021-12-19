Bakan Nebati şutladı 3 kafadar patladı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, ekmek fiyatları üzerinden asgari ücret hesabı yapmaya çalışırken rezil kepaze olan Cumhuriyet Gazetesi, CHP'li Veli Ağbaba ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan hakkında bir yazı kaleme aldı

Ortaya atılan yalanları tek tek deşifre eden Karahasanoğlu "ODTÜ mezunu Ali Babacan ekmeğin fiyatını buldu: 11.75 TL!" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Cuma günkü Cumhuriyet gazetesinde vardı..

Akit TV’de hafta içi her gün 10.30’da haber müdürümüz Murat Alan ile birlikte yaptığımız Manşetlerin Dili programında Cumhuriyet’in yalanını eleştirdik..

Ama sesimiz yeterince gür çıkmamış olmalı ki.. Yalanı, sahtekarlığı, utanmazlığı devam ettirenler oldu..

Cumhuriyet 17 Aralık 2021 tarihli birinci sayfasında “İşte asgari ücret hesabı” diyerek vermişti:

“Yıl 2021: Ekmek fiyatı 1,25 TL. Alabilecek ekmek adeti 2260 Adet.

Yıl 2022: Ekmek fiyatı 3,5 TL. Alabilecek ekmek adeti: 1215 adet.”

Yalan 1: 2021 yılı Ocak ayında 200 gram ekmek 1.25 TL idi..

Oysa şimdi 200 gram ekmek fiilen yok..

Ekmekler şu an 230 gram.

2021 başının 200 gramlık ekmeği ile 2021 sonunun 230 gram ekmeğini, aynen sokak üçkağıtçıları gibi, önümüze atıyor, Cumhuriyet’in yalancı editörleri..

Yalan 2: 2022 yılı Ocak ayındaki ekmek fiyatını, bugün yüzde yüz kesinlikte söylemem mümkün değil ama..

Onların da 3,5 TL olacağını söylemeleri mümkün değil. Bugün 230 gram ekmek, Ocak ayına 12 gün kala, kaç lira?

2,5 TL.

Hem eski fiyatı azaltıyorlar..

Hem de yeni fiyatı yükseltiyorlar..

Yalancılık içlerine işlemiş çünkü..

Cumhuriyet birinci sayfasından bu yalanı uydurur da, CHP milletvekili Veli Ağbaba suskun kalır mı?

Halktan ne kadar kopuk olduğunu, hayatında ekmek almadığını ispatlarcasına..