Bakan Nebati resti çekti: Etiketi niye değiştirmiyorsunuz?

Bakan Nureddin Nebati, Eylül'den Pazartesi akşamına kadarki sürede yüzde 35'lik normalde bir artış olduğunu ancak birçok işletmenin döviz piyasalarında yaşanan yüzde yüze varan artışı doğrudan mal ve hizmetine yansıtmaya kalkıktlarını belirterek "İşçiye Türk lirası ile ücretini ödüyorsun, kiranı Türk lirası ile ödüyorsun, borcun Türk lirası, döviz fiyatları yükseldi, emtia fiyatları yükseldi, ben de aynısını aktarayım diyenler, döviz fiyatları düşerken de aynısı yapması gerekir. Yukarıya doğru elastik, aşağıya doğru inelastik davranırsan karşısında bizi görürsün." dedi.

"Düşmenizin sebebini de sonra biz olarak göstermeyin"

Bakan Nebati sözlerini şöyle sürdürdü "Dövizdeki artışı anında fiyatlarına yansıtanlar dövizdeki düşüşte yamaç paraşütü gibi dolanıp dolanıp, çok uzun bir süre sonra inişe geçiyorlar. Net söylüyorum; Yamaç paraşütünden düşersiniz. Düşmenizin sebebini de sonra biz olarak göstermeyin. Hazine Maliye Bakanlığı piyasaya girdiği zaman piyasanın nasıl bir tedbirler setiyle karşılaşacağını piyasa oyuncuları çok iyi bilir. Onun için Hazine Maliye Bakanlığı'nın araçlarını piyasada kullandıracak derecede yamaç paraşütü yapmaya devam ederseniz düşeceksiniz. Bu olacak şey değil"

"Kimse bizi kandırmaya kalkmasın"

"Psikolojinizi kötümser psikolojiden iyimser psikolojiye çevirdiniz" diyen Nebati "Şimdi kısa günün karı yüksek gelir elde edeceğim derseniz kusura bakmayın. Türkiye'de enflasyon bir sıkıntı. Bu enflasyonun yüksek kalmasında veya iniş trendine girmesinde bir engel oluşursa bunu piyasadan biliriz. Petrol fiyatları, emtiya fiyatları gevşiyor. Üretimdeki aksaklıklar gideriliyor. Döviz fiyatları düşmüş, Türkiye'de fiyatlar düşmüyor. Döviz fiyatı arttığı anda etiketini değiştirdin. Döviz fiyatı düşerken etiketini niye değiştirmiyorsun. Pahalıya aldım diye kendini savunanlar var, ucuza aldığını pahalıya sattığındaki kar farkı nerede. Kimse kimseyi kandırmasın.

"Döviz kurundan çarpıldınız..."

Fırsatçıyı, stokçuyu, depo ihtiyacı olanlardan ayıracaklarını söyleyen Bakan Nebati, meyve sebze ve yaz sezonunu şimdiden hazırlayan bir sektörün temsilcisine stokçulukla itham etmeyceklerini belirterek "Bunu fırsata çeviriyorsanız, döviz kurundan çarpıldınız, gittiniz birilerinin kuyruğuna girdiniz eğer böyle bir davranış sergilersiniz bu kez kamu gücü ve otoritesinin ve özellikle Hazine Maliye Bakanlığı'nın ne olduğunu görmüş olursunuz" dedi.

Vatandaşın ezilmemesi için asgari ücrette yüzde 50'lik artış yaptıklarını, damga vergisi, gelir vergisini kaldırdıklarını devlet olarak bu maliyetleri üstlenirken piyasa oyuncularının devlete karşı bu hareketlerini kesinlikle kabul etmeyeceklerini söyledi.