Bakan Nebati net konuştu! “Enflasyonun boynunu aşağı doğru kırdık”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 17 Şubat 2023’te düzenlenecek "Yeni Yüzyıl İzmir iktisat Kongresi" öncesi İzmir’de bir otelde İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile birlikte basın toplantısı düzenledi. 17 Şubat 1923’te düzenlenen İzmir İktisat Kongresi’nin 100 yıl sonra yeniden aynı binada düzenleneceğini kaydeden Bakan Nebati, ekonomik gelişmelere ilişkin de açıklamalarda bulundu. 1 yılın sonunda gelinen nokta itibarıyla dünya ekonomilerinin önemli bir kısmından pozitif yönde ayrışmayı da başarmış durumda olduklarını sözlerine ekleyen Bakan Nebati, “Böylece, yıllık bazda son 9 çeyrektir kesintisiz büyüme kaydederek G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olmayı sürdürdük. Bugün istihdamımız 31,2 milyonla ihracatımız da 253 milyar doları aşarak cumhuriyet tarihimizin rekor seviyelerine ulaşmıştır. Tüm bunları yaparken bütçedeki disiplinli duruşumuzu da sürdürüyoruz. Bankalarımız, güçlü sermaye yapılarıyla reel sektörümüzü desteklemeye devam ediyor. Her ne kadar yüksek enflasyon hepimizin canını yakmış olsa da aldığımız önlemler ve kaydedilen olumlu gelişmelerle onun da boynunu geçtiğimiz aydan itibaren aşağıya kırmış durumdayız. Küresel enerji fiyatlarındaki normalleşmeyle, önemi İzmir İktisat Kongresi’nde de belirtilen üretimi artırmaya yönelik politikaların uygulanmaya devam edilmesiyle ve beklentilerdeki iyileşmeyle birlikte enflasyonun önümüzdeki aylarda da çok daha belirgin şekilde düşeceğini zaten hep birlikte göreceğiz” diye konuştu.

"Rastlantı değil"

“17 Şubat tarihinde iktisadi bağımsızlığımızın sembolü olan İzmir İktisat Kongresi’nin 100. yılını unutmayacağız” diyen Bakan Nebati, İzmir’in 17 Şubat 1923 tarihinde Banka-Han binasında toplanan ve ülkemizin dört bir yanından gelen bin 135 delegeye ev sahipliği yaptığını, yeni Türkiye'nin ekonomi politikalarının ana hatları İzmir İktisat Kongresi’nde belirlendiğini hatırlattı. Kongrenin İzmir’de düzenlenmesinin rastlantı olmadığını vurgulayan Bakan Nebati, “Tarihi bir liman ve ticaret şehri olan güzel İzmir’imiz, düşman işgalinin tüm ağırlığını hissetmiş ve önemli oranda zarar görmüştü. Kongre, Yunan ordusunun şehirde bıraktığı tahribatı gözler önüne sermek ve yeni Türkiye’nin iktisat politikalarına yön vermek için şimdi olduğu gibi o tarihlerde de büyük bir ticaret merkezi olan İzmir’de toplandı. Böylece İzmir İktisat Kongresi, milletimizin cephedeki destansı mücadeleleriyle elde ettiği siyasi bağımsızlığını, iktisadi bağımsızlıkla da perçinleyen tarihi bir kongreydi” sözlerine yer verdi.

"Gece-gündüz azimle ilerliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde iktisadi zaferler kazanmak üzere ilerlediklerini kaydeden Bakan Nebati, “Tüm küresel çalkantılara rağmen, ekonomimizi istikrarlı ve sağlıklı bir şekilde büyütmek ve güçlendirmek için aynı inanç ve iradeyle çalışıyoruz. İnsanımıza her geçen gün yeni iş imkanları oluşturmaya, yerli sanayimizi ve tarımsal üretimimizi giderek güçlendirirken ihracatta cumhuriyet tarihimizin rekorlarını ardı ardına kırmaya azimle devam ediyoruz. 20 yıldan bu yana ülkemizin dört bir yanını imar ediyor, iktisadi yükselişimizi yeni zirvelere taşımak gayesiyle gece-gündüz azimle ilerliyoruz. Milli Mücadele yıllarında Misak-ı Milli nasıl ki milletimize bir yön tayin etmişse, İzmir İktisat Kongresi’nde alınan Misak-ı İktisadi kararları da yine o dönemin koşullarında, yeni Türkiye’ye bir istikamet tayin etmiştir. Cumhuriyetimizin kuruluş arifesinde alınan Misak-ı İktisadi kararların önemli bir kısmı günümüz koşullarında da yol gösterici niteliktedir” ifadelerini kullandı. Bakan Nebati, İzmir İktisat Kongresi’nin gerçekleştirildiği binayı yine aynı yerinde ve aslına tamamen sadık kalacak şekilde hızla ve yeniden inşa ettiklerini, kongrenin 100 yıl sonra aynı yerde yapılacağını kaydetti.

"Işık tutmaya devam ediyor"

1923 yılından sonra, İzmir İktisat Kongresi’nin dört kez daha toplandığını ve bu toplantıların ülkemiz ve dünya tarihinin önemli dönüm noktalarında düzenlendiğini belirten Bakan Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün de hem ülkemiz hem de dünya tarihi için yine kritik bir dönüm noktasındayız. Tüm dünya yıkıcı ve küresel bir salgını atlatıp toparlanma sürecine girerken, jeostratejik gelişmelerin çok daha fazla konuşulduğu, enerji ve gıda politikalarındaki istikrarın öneminin arttığı bir süreçteyiz. Ülkemizdeyse bizler, son 20 yılda büyük altyapı yatırımlarını hayata geçirmiş, 20 Aralık 2021 tarihinde devreye aldığımız Türkiye Ekonomi Modeli’nin ilk yılını başarıyla tamamlamış ve Türkiye Yüzyılı hedefine emin adımlarla ilerlediğimiz bir süreçteyiz. Türkiye Yüzyılı hedefine ilerlerken, dünya siyasetine yön vermiş kadim tarihimiz ve Millî Mücadele kahramanlarımızın tüm fedakarlıkları elbette önümüze ışık tutmaya devam ediyor.”

"Hırçın sularda güvenle ve kararlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz"

2020 yılında salgınla başlayan sürecin tüm dünyada ne tür sorunlara yol açtığına, 2022 yılındaki savaş ortamıyla birlikte jeopolitik tansiyonun küresel düzeyde nasıl yükseldiğine hep birlikte şahitlik ettiklerini ifade eden Bakan Nebati, “Bir yanda enerji ve gıda fiyatları tarihi zirvelerini zorlarken, bir yandan hem enerji hem de gıda bakımından arz ve tedarik sorunları küresel ölçekte hissedilmeye devam ediyor. Neredeyse İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana küresel ölçekte yaşanan en derin sarsıntılar, içinden geçtiğimiz bu dönemde gerçekleşiyor. Ancak biz Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ve milletimizin sağlam iradesiyle bu dalgalı ve hırçın sularda güvenle ve kararlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. İşte Türkiye Ekonomi Modeli, 20 Aralık 2021’de, bundan tam bir sene evvel mevcut küresel dönüşüm sürecinde, ülkemizin yeni ve daha üst bir dengeye ulaşmasını garantilemek, tüm tehditleri bertaraf etmenin yanı sıra bu değişimi bir fırsata çevirmek hedefiyle hayata geçirilmiştir. Türkiye Ekonomi Modeli de aynı İzmir iktisat Kongresi’nde olduğu gibi, tamamen ülkemizin ihtiyaçları ve insanımıza has dinamikler dikkate alarak kurgulanmıştır. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı, yani insanımızın refahı odaklı bir anlayışla, ülkemizi küresel değer zincirinde üst sıralara taşımak hedefiyle devreye alınmıştır” dedi.

"Tarihimizden güç alarak gerçekleştireceğiz"

Finansal istikrarın tehdit altında olduğu bir dönemde devreye alınan Kur Korumalı Mevduat uygulamasıyla hem döviz kurlarındaki oynaklığı azaltmayı başarırken hem de 2021 Aralık ayında yüzde 70’leri aşan yabancı para mevduat oranını yüzde 50’nin altına kadar geriletmiş olduklarını söyleyen Bakan Nebati, şöyle konuştu: “Bunların tamamını da bir yıl evvel, 20 Aralık 2021 tarihinde devreye aldığımız Türkiye Ekonomi Modelimiz ve zamanında atılmış stratejik adımlarımızla başardık. Bizim politikalarımızın odağında daima milletimizin refahı yer almış, temel hedefimiz daha güçlü bir Türkiye’yi beraberce inşa etmek olmuştur. İşte 17 Şubat 2023 günü düzenleyeceğimiz İzmir İktisat Kongresi’ni de bu anlayışla; gençlerimiz, kadınlarımız, çiftçilerimiz, işçilerimiz, esnafımız, sanayicilerimiz, turizmcilerimiz; velhasıl milletimizin tüm kesimlerinin geniş katılımıyla, böylesi bir atmosferde, tarihimizden güç alarak gerçekleştireceğiz. Son 20 yılda, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli oranda hızlanarak artan cumhuriyetimizin 100 yıllık kazanımlarını, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, yarınlarımıza güçlü bir şekilde ve beraberce taşıyacağız.” Toplantıya İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar da katılım gösterdi.

Kongre binası

Yeni Türkiye'nin iktisat politikasını belirlemek amacıyla, 17 Şubat 1923’te Mustafa Kemal Atatürk başkanlığında toplanan İzmir İktisat Kongresi'ne ev sahipliği yapan yapı, 1979 yılında dönemin belediye başkanı tarafından tescillenme aşamasındayken yıkılmıştı. Binanın bulunduğu alan uzun yıllar otopark ve benzeri şekilde kullanırken, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, binanın yeniden aslına uygun bir şekilde yapılmasına yönelik talimat vermiş ve çalışmalar başlatılmıştı. İzmir İktisat Kongre binasının yeniden İzmir'e kazandırılmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor. Binanın inşaatı gün geçtikçe yükselirken, ekipler 17 Şubat 1923’te toplanan kongrenin 17 Şubat 2023 yılında açılması için yoğun bir çaba harcıyor.