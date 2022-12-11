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Gündem Bakan Nebati müjdeyi verdi! 2 bin personel alınacak
Gündem

Bakan Nebati müjdeyi verdi! 2 bin personel alınacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2000 Gelir Uzman Yardımcısı alınacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-11 13:42:00 -
Bakan Nebati müjdeyi verdi! 2 bin personel alınacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 2023 yılı Şubat ayında Gelir Uzman Yardımcısı alımının yapılacağını açıkladı. Bakan Nebati 2000 kadronun müjdesini veriyoruz dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 2000 Gelir Uzman Yardımcısı'nın alınacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Nebati: Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken ülkemizin ekonomideki hedeflerini başarıya ulaştıracak yeni çalışma arkadaşlarımız için yeni kadroları duyurmak istiyoruz. Bu kapsamda, 2023 yılı Şubat ayında Gelir Uzman Yardımcısı alımının yapılacağı 2.000 kadronun müjdesini veriyoruz.

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