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Aktüel Bakan Nebati gelişmeyi duyurdu: Hayırlı olsun
Aktüel

Bakan Nebati gelişmeyi duyurdu: Hayırlı olsun

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni yılda vergi müfettiş yardımcısı ve defterdarlık uzman yardımcısı alımı ile toplamda 500 personel alınacağının bilgisini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 18:57:00 -
Bakan Nebati gelişmeyi duyurdu: Hayırlı olsun

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni yılda vergi müfettiş yardımcısı ve defterdarlık uzman yardımcısı alımı ile toplamda 500 personel alınacağını duyurdu.

Bakan Nebati'nin Twitter açıklaması şu şekilde:

"Bakanlığımızın denetim gücünün artırılması için 2023 yılı Mart ayında 350 Vergi Müfettiş Yardımcısı, Defterdarlıklarımıza ise 2023 yılı Şubat ayında 150 Defterdarlık Uzman Yardımcısı alımı yapacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum. Tüm adaylarımız için hayırlı olsun."

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