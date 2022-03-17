Bakan Nebati Fransız ve İngiliz yatırımcılarla buluşacak

Nebati, Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği tarafından organize edilecek programda da yabancı katılımcılara seslenecek. Türkiye’nin gayrimenkul sektöründe ortaya koyduğu başarıları anlatacak. Ayrıca yatırım olanaklarını sıralayacak. Nebati, 17 Mart’ta ise İngiltere’nin başkenti Londra’ya geçerek ‘Birleşik Krallık-Türkiye Yeşil Finansman Konferansı’na katılacak.

Fırsatları anlatacak

Ziyaretleri çerçevesinde Londra Menkul Kıymetler Borsası Açılış Töreni’ne katılacak olan Nebati, 26’ncı Taraflar Konferansı (COP26) Başkanı ve Devlet Bakanı Alok Sharma’yla görüşecek. Akşam saatlerinde de yabancı yatırımcılarla toplantı yapacak olan Nebati, Türkiye’nin ekonomik görünümü ve devreye alınan kapsayıcı uygulamalara ilişkin bilgiler verecek. Ülkenin yabancı firmalara sunduğu yatırım fırsatlarını aktaracak. Geçen ay Londra’da finans çevrelerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelen Bakan Nebati, belirli periyotlarda iletişimin sürdürülmesinin hedeflendiğini belirtmişti.