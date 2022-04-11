Bakan Nebati duyurdu! Enflasyon korumalı ürünler geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den dikkat çeken döviz kurları ve enflasyon mesajı geldi. Bakan Nebati, "Yüksek enflasyon ile mücadele ediyoruz, alım gücünü eskisinin de üzerine çıkarmak istiyoruz. Enflasyon korumalı tasarruf ürünleri üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Mardin İş Dünyası Buluşması' programında önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Nebati, "Yüksek enflasyon ile mücadele ediyoruz, alım gücünün eskisinin de üzerine çıkarmak istiyoruz. Finansal istikrarı sağladık, yatırım ortamını güçlendirdik. Döviz, üretim, yatırım ve ihracat açısından uygun, yönetilebilir bir noktaya gelmiştir. Kur korumalı mevduat 728 milyar TL olmuştur" dedi. Nebati, "TÜFE'deki artış geçici, vatandaşlara sınırlı yansımasına yönelik adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Fahiş fiyat ve stokçuluğa asla izin vermiyoruz, 40 bine yakın işletmeyi denetledik. Enflasyonu yıl sonunda makul bir seviyeye getireceğiz. Enflasyon korumalı tasarruf ürünleri üzerinde çalışıyoruz. Enflasyonist baskı oluşturmadan yatırımlara yönelik kredi kullanımını önceliklendiriyoruz" diye konuştu.