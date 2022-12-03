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Ekonomi Bakan Nebati az önce tüm Türkiye'ye duyurdu! Ve büyük müjde geldi
Ekonomi

Bakan Nebati az önce tüm Türkiye'ye duyurdu! Ve büyük müjde geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıkladı. Yeni düzenlemeye göre her ay Ba-Bs formu veren milyonlarca mükellef artık bu formları vermeyecek.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 11:03:00 -
Bakan Nebati az önce tüm Türkiye'ye duyurdu! Ve büyük müjde geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıkladı. Yeni düzenlemeye göre her ay Ba-Bs formu veren milyonlarca mükellef artık bu formları vermeyecek.

Nureddin Nebati "Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Tebliğ ile tüm alış veya satışları 5 bin TL’nin altında olan ya da alış veya satışlarını e-Belgelerle gerçekleştiren mükelleflerin Ba-Bs formu verme yükümlülüklerini kaldırdık." ifadelerini kullandı.

 

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