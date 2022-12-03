Bakan Nebati az önce tüm Türkiye'ye duyurdu! Ve büyük müjde geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıkladı. Yeni düzenlemeye göre her ay Ba-Bs formu veren milyonlarca mükellef artık bu formları vermeyecek.

Nureddin Nebati "Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Tebliğ ile tüm alış veya satışları 5 bin TL’nin altında olan ya da alış veya satışlarını e-Belgelerle gerçekleştiren mükelleflerin Ba-Bs formu verme yükümlülüklerini kaldırdık." ifadelerini kullandı.