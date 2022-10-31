Bakan Mustafa Varank'tan TOGG açıklaması

Tuzla Belediyesi ve KOSGEB iş birliğiyle kurulan Teknoloji Merkezi'nin açılışı Şelale Eğitim Parkı'nda yapıldı. Açılışa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, Öğretim görevlileri, İş adamları ve STK temsilcileri katıldı.

"TOGG'un seri üretim bandından inişiyle tüm Türkiye gururlandı"

Öncelikle TEKMER'in açılışının Türkiye'de teknoloji tabanlı girişimciliğin büyümesine katkı sağlayacağını vurgulayan Bakan Mustafa Varank, TOGG ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Varank, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yolculuğunun ilk gününde Türkiye'nin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ettik. TOGG'un seri üretim bandından inişiyle tüm Türkiye gururlandı. Milletimiz ekranları başında gözyaşı döktü. Bütün samimiyetimle söylüyorum; Sayın Cumhurbaşkanımız TOGG ile sahneye gelirken tüylerimiz diken diken oldu. Bir otomobilden daha fazlası olan TOGG'un asıl yolculuğu aslında bundan sonra başlıyor. Bu aracın fikri mülkiyet hakları yüzde 100 bize ait. Türkiye'de üretilen onlarca markadan farklı olarak TOGG'un üzerinde her türlü değişikliği yapma hakkı kendimize ait. Kimsenin kapısında bekleyip izin almamıza gerek yok" ifadelerini kullandı.

Bugün İHA'larda ve SİHA'larda olduğu gibi doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yaptıklarını söyleyen Varank, "Elektrikli otomobillerde yarışa dünya devleriyle aynı hizada başladık. Oyunun kuralını değiştirecek yetkinliğe sahip start-up ve TOGG'un yetenekli mühendisleriyle de küresel rekabette Türkiye olarak fark yaratacağız. Türkiye yüzyılının ilk fotoğrafı olan TOGG ile Türkiye yüzyılının yeni başarı hikâyelerini yazacağız. Evvelsi gün banttan indirdiğimiz araçlar tüm Türkiye'de coşku oluşturdu ama uluslararası medyaya baktığınızda aracın yansımalarının orada da olduğunu görüyoruz. Biz 20 yıldır Türkiye'ye bu özgüveni aşılamak için mücadele ediyoruz. Birileri devrim otomobilinin akıbetini üzücü bir şekilde sonlandırmış olabilir. Devrim otomobili gibi bir projeyi tarihin tozlu raflarına kaldırmış olabilir ama biz 20 yılda inşa ettiğimiz büyük ve güçlü Türkiye ile devrin otomobilini, TOGG'un başarısını ortaya çıkarabildik ve tüm Türkiye'ye bu gururu yaşattık" şeklinde konuştu.

Bakan Varank, "Bu işi babayiğitler yaptı. Ama o babayiğitler bu olayı gerçekleştirirken onların arkasında bir baş babayiğit olduğu için bu projeler neticeye ulaşabiliyor. İşte o baş babayiğit Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bakınız sayın Cumhurbaşkanımız ve tüm AK Parti kadroları abartısız her gün Türkiye'ye kazandırdıkları yeni eserlerin açılışlarından açılışlarına koşuyor. Biz eser siyasetine devam ederken, birileri de taciz ve saldırılarıyla davamıza hizmet eden insanlarımızı provoke etmeye devam ediyor" dedi.

"Bu duruma üzüldük, sinirlendik ama inanın ki hiç şaşırmadık"

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yapılan provokasyonla ilgili de konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bildiğiniz gibi geçen hafta İBB'nin düzenlediği açılış programında Tuzla Belediye Başkanımıza karşı büyük bir saygısızlık yapıldı. Başkanımıza yapılan bu hakarete hatta şiddete varan saldırılara tüm Türkiye olarak ekranlardan şahit olduk. Biz bu duruma üzüldük, sinirlendik ama inanın ki hiç şaşırmadık. Bu daha başlangıç. Biraz palazlandıklarında, güç kazandıklarında bu zihniyetin geçmişte neler yaptığını biz çok iyi bir şekilde biliyoruz. Geçen hafta da eğer bu zihniyete geçiş verirsek neler yapabileceklerine dair kısa bir kesit izledik" şeklinde konuştu.

"Büyük bir kederle heba edilen 3.5 seneye üzülüyoruz"

Bakan Mustafa Varank sözlerine şöyle devam etti:

"İstanbul'u şu anda yönettiğini söyleyen bu faşist zihniyet yapılan işlere çökmeye o kadar alışmış ki yatırımlarda emeği geçenlere teşekkürü bile çok görüyor. Açılmış projeleri tekrar açarak, eski belediye başkanlarının şimdi de bakanlıklarımızın projelerine çöken bir zihniyetten bunu beklemekle aslında biz bir hata yapıyoruz. Herkes kendi mizaç ve meşrebine göre siyaset yapıyor.

"Başta 16 milyonu kucaklayacağını söyleyenler dibe vurdukça gerçek yüzlerini göstermeye başladı. İş bilmezliklerini ve beceriksizliklerini pandemiye ve eski yönetimlere suç atarak bu işin içerisinden çıkmaya çalışıyorlar. '3,5 seneyi 25 yılla karşılaştırıyorsunuz' diyorlar. Siz bizi hiç anlamamışsınız. Temel atmama törenlerini yapanlarla biz neyi karşılaştıralım. Biz hizmetten yatırımdan yana insanlarız. Bu aklımızdan bile geçmez. Ancak büyük bir kederle heba edilen 3,5 seneye üzülüyoruz."

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da "TEKMER'i kurarken bir hedefimiz vardı. Dedik ki; 'Biz burada bilim ve teknolojinin yeniden kurulduğu dünyada, Tuzla'yı önemli bir merkez haline getirmek' Hayal ettik. Bu merkezde 10 yıl içerisinde inşallah 5 tane unicorn firma çıkmasını arzu ediyoruz ve hedefliyoruz. Hayallerimizi gerçek yapan ve bu yola çıktığımızda hizmet ve eser siyasetinin bir mensubu olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlayan Türkiye Yüzyılı'nda bu hayalimizi gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz. TEKMER'de firmalarımızın yaptığı çalmalar hayal değil, bu firmaların imza atacakları hedefler de hayal olmayacak" dedi.