Bakan Mustafa Varank'tan İmamoğlu'na tokat gibi cevap: Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara'nın Polatlı ilçesinde KontrolMatik Teknoloji Lityum Demir Fosfat Batarya Fabrikası'nın temel atma törenine katıldı.

Günler öncesinden peş peşe uyarılar yapılmasına rağmen karla mücadele konusunda gereken önlemleri almayan ve milyonlarca İstanbullunun mağdur olmasına yol açan CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye tepki gösteren Bakan Varank, "Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz" dedi.

İstanbul'da yoğun kar yağışı sonrası yaşanan aksaklıklara ilişkin konuşan Bakan Varank, şunları kaydetti:

"Bakın bu millet size Türkiye'nin en büyük şehirlerini emanet etti, 'hizmet yapmamız engelleniyor' diye bahane ürettiniz. Dün İstanbul'da yaşananları hepimiz ekranlardan izledik. İşte dün milyonlarca İstanbullu, şehir merkezinde mahsur kaldı. Kar küremesi yapmanız, tuzlama yapmanız da mı engellendi? Elbette hayır. Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz. Koordinasyonla, işinin başında durarak yapılır. İnsan biraz utanır. İstanbul'u kar kıyamet götürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gitmiş bir balıkçı restoranında görüntü veriyor. Bunu gerçekten insan yapmaya utanır. Geçmişte neler yapılmış, onlara baksınlar ve kendilerini kar ile mücadelede biraz geliştirsinler. Bu arkadaşlarımız iş yapmak yerine siyaset yapmayı seviyor."