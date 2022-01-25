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Gündem Bakan Mustafa Varank'tan İmamoğlu'na tokat gibi cevap: Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz
Gündem

Bakan Mustafa Varank'tan İmamoğlu'na tokat gibi cevap: Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB'nin karla mücadeledeki beceriksizliğine ve işbilmezliğine tepki gösteren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dün milyonlarca İstanbullunun yollarda mahsur kaldığını belirterek, "Kar küremesi yapmanız, tuzlama yapmanız da mı engellendi? Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz. İstanbul'u kar kıyamet götürüyor, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gitmiş bir balıkçı restoranında görüntü veriyor" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 15:27:00 -
Bakan Mustafa Varank'tan İmamoğlu'na tokat gibi cevap: Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara'nın Polatlı ilçesinde KontrolMatik Teknoloji Lityum Demir Fosfat Batarya Fabrikası'nın temel atma törenine katıldı.

Günler öncesinden peş peşe uyarılar yapılmasına rağmen karla mücadele konusunda gereken önlemleri almayan ve milyonlarca İstanbullunun mağdur olmasına yol açan CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye tepki gösteren Bakan Varank, "Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz" dedi.

İstanbul'da yoğun kar yağışı sonrası yaşanan aksaklıklara ilişkin konuşan Bakan Varank, şunları kaydetti:

"Bakın bu millet size Türkiye'nin en büyük şehirlerini emanet etti, 'hizmet yapmamız engelleniyor' diye bahane ürettiniz. Dün İstanbul'da yaşananları hepimiz ekranlardan izledik. İşte dün milyonlarca İstanbullu, şehir merkezinde mahsur kaldı. Kar küremesi yapmanız, tuzlama yapmanız da mı engellendi? Elbette hayır. Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz. Koordinasyonla, işinin başında durarak yapılır. İnsan biraz utanır. İstanbul'u kar kıyamet götürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gitmiş bir balıkçı restoranında görüntü veriyor. Bunu gerçekten insan yapmaya utanır. Geçmişte neler yapılmış, onlara baksınlar ve kendilerini kar ile mücadelede biraz geliştirsinler. Bu arkadaşlarımız iş yapmak yerine siyaset yapmayı seviyor."

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Yorumlar

vatan

İmamoğlu büyük balıkları yemiş
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KARLIDAĞLAR

Ahh rahmetli Kadir bey! nur içinde yat.çok güzel hizmetler yapmıştın.Seni çok arıyoruz!
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