Bakan Mustafa Varank'tan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Togg cevabı: Benimkini bir tur veririm ama beleşe olmaz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Togg amak için yaptıkları talebe cevap gelmediğini belirterek, "Bakanların yüz katı hava attırırım İstanbul sokaklarında. Ben hazırım, yollasınlar hemen" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ekrem İmamoğlu'nun sözlerine, "Madem bu araca çok meraklı ben kendisine benim aracımı bir tur atması için veririm. Ama öyle beleşe tur olmaz. Yanına Kılıçdaroğlu'nu bindirecek" diye karşılık verdi. Varank, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki AK Parti Seçim Ofisi açılışında konuştu.

Kılıçdaroğlu 'hani araba nerede' diyordu

Türkiye'nin otomobili projesini ilan ettiklerinde "dalga geçenlerin olduğunu" savunan Varank, şöyle konuştu: "En son Millet İttifakı'nın adayı, yedili koalisyon masasının adayı Kılıçdaroğlu ne diyordu? 'Hani bakanlar, başbakanlar, şirket temsilcileri, masanın başında toplanmıştınız, imzalar atmıştınız, törenler düzenlemiştiniz, hani otomobil nerede?' diye soruyordu ya işte otomobil nerede? Bugün Gemlik'te."

"Birileri hep kötülemenin derdinde oldu"

"Bizler hep yapmanın derdinde olduk. Üretmenin derdinde olduk. Hizmet getirmenin derdinde olduk. Birileri ise hep kötülemenin derdinde oldu. Hep bizim paçamızdan tutup aşağı çekmenin derdinde oldu ama biz onlara aldırış etmiyoruz. Biz ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Yolumuza nasıl devam etmemiz gerektiğini biliyoruz. Allah'ın izniyle sizlerin desteğiyle yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz."

"Demek ki Togg'un havasına ihtiyacı var"

"Bu otomobil nerede? Siz bunları İtalya'da ürettiriyorsunuz" diyenlerin şimdi, "ağız değiştirmeye başladığını" öne süren Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biliyorsunuz İstanbul'un bir belediye başkanı var, Ekrem İmamoğlu. Şu anda İstanbul hariç her yerde dolaşıyor. Şöyle bir açıklama yapmış, demiş ki, 'Aslında bana bu aracı verseler ben herkesten daha fazla havasını attırırım'. Şimdi 'fabrika yok'tan bu aşamaya gelmeleri elbette bir ilerleme ama dolaşırken kendi havası demek ki yetmiyor ki Togg'un havasına ihtiyacı var. Onunla hava atmak istiyor. Kendisi ön sipariş verdi mi, vermedi mi bilmiyorum ama madem bu araca çok meraklı ben kendisine benim aracımı bir tur atması için veririm. Ama öyle beleşe tur olmaz. Yanına Kılıçdaroğlu'nu bindirecek. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek. Osmangazi Köprüsü'nden geçecek, Çanakkale Köprüsü'nden geçecek. O bizim eserlerimizi beraber görecek, takdir edecek o zaman bir tur veririz."

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