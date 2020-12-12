Bakan Mustafa Varank'tan HDP'li Garo Paylan'a SİHA kapağı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, 'ABD, Almanya aşı üretiyor biz SİHA üretiyoruz' diyen HDP'li Garo Paylan'a çok sert tepki verdi.

TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, görüşmelere katılarak konuşma yaptı.

Bakan Varank'tan HDP'li Garo Paylan'a SİHA tepkisi

Yerli yoğun bakım solunum cihazının yine bir Teknopark ürünü olduğunu ifade eden Varank, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, 'ABD, Almanya aşı üretiyor biz SİHA üretiyoruz' eleştirilerine yanıt verdi.

Bakan Varnk'ın açıklamaları şu şekilde:

"Emperyalist Batı hayranlığı gözünü öyle bürümüş ki, örnek verdiği ülkelerin dünyanın en büyük silah endüstrisine sahip olduğunun farkında bile değil. 'Almanya niye tank üretiyor, Amerika niye SİHA üretiyor?' diye soruyor musunuz? Hayır. Ama mevzubahis Türk SİHA'ları olunca, aniden anti militarist kesiliyorsunuz, sosyalistliğiniz aklınıza geliyor.

Dağlık Karabağ'daki 30 yıllık işgale son verdiği, Azerbaycanlı kardeşlerimizi koruduğu, sınırımızda kurulmak istenen terör koridorundaki teröristlere bomba yağdırdığı, bayrağımızı gökyüzünde gururla dalgalandırdığı için mi SİHA'lardan rahatsızsınız? Eğer öyleyse rahatsız olmaya devam edebilirsiniz. Teknolojinin kendisini, insanlık yararına-zararına diye ayıramazsınız. Eğer bir zulmü dindiriyorsanız, eğer ülkenizi savunmak için kullanıyorsanız o teknoloji insanlık yararınadır."