  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Bakan Mustafa Varank'tan HDP'li Garo Paylan'a SİHA kapağı!
Siyaset

Bakan Mustafa Varank'tan HDP'li Garo Paylan'a SİHA kapağı!

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, HDP'li Garo Paylan'ın SİHA karşıtlığına, "Azerbaycanlı kardeşlerimizi koruduğu için mi rahatsızsınız?' diyerek tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 01:07:00 -

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, 'ABD, Almanya aşı üretiyor biz SİHA üretiyoruz' diyen HDP'li Garo Paylan'a çok sert tepki verdi.

TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, görüşmelere katılarak konuşma yaptı.

Bakan Varank'tan HDP'li Garo Paylan'a SİHA tepkisi

Yerli yoğun bakım solunum cihazının yine bir Teknopark ürünü olduğunu ifade eden Varank, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, 'ABD, Almanya aşı üretiyor biz SİHA üretiyoruz' eleştirilerine yanıt verdi.

Bakan Varnk'ın açıklamaları şu şekilde:

"Emperyalist Batı hayranlığı gözünü öyle bürümüş ki, örnek verdiği ülkelerin dünyanın en büyük silah endüstrisine sahip olduğunun farkında bile değil. 'Almanya niye tank üretiyor, Amerika niye SİHA üretiyor?' diye soruyor musunuz? Hayır. Ama mevzubahis Türk SİHA'ları olunca, aniden anti militarist kesiliyorsunuz, sosyalistliğiniz aklınıza geliyor.

Dağlık Karabağ'daki 30 yıllık işgale son verdiği, Azerbaycanlı kardeşlerimizi koruduğu, sınırımızda kurulmak istenen terör koridorundaki teröristlere bomba yağdırdığı, bayrağımızı gökyüzünde gururla dalgalandırdığı için mi SİHA'lardan rahatsızsınız? Eğer öyleyse rahatsız olmaya devam edebilirsiniz. Teknolojinin kendisini, insanlık yararına-zararına diye ayıramazsınız. Eğer bir zulmü dindiriyorsanız, eğer ülkenizi savunmak için kullanıyorsanız o teknoloji insanlık yararınadır."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kaan Sarıaydın kimdir, nerelidir?
Biyografi

Kaan Sarıaydın kimdir, nerelidir?

Stratejist Kaan Sarıaydın, Mart 2021’den sonra Türkiye’nin şahlanışını gerçekleştireceğini söyledi. Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’ye yaptı..
Kısıtlama öncesi Bakanlıktan vatandaşlara uyarı
Gündem

Kısıtlama öncesi Bakanlıktan vatandaşlara uyarı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hatırlatmalarda bulunan İçişleri Bakanlığı, haftasonu..
Millet İttifakı'nda yeni kriz kapıda! Akşener küplere binecek
Siyaset

Millet İttifakı'nda yeni kriz kapıda! Akşener küplere binecek

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, basın özgürlüğü üzerinden attığı tweet ile partisini ve Millet İttifakı'nı fena ti'ye aldı...
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay