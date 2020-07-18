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Gündem

Bakan Mustafa Varank'tan flaş açıklama: Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank merakla beklenen yerli otomobil ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Varank, "Burada çalışmak isteyenler için, 4000 kişilik istihdam sağlanacak. 18 aylık süreçte istihdam çağrısı sürecek." dedi. Varank ayrıca yerli otomobilin fiyatı hakkında da konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 15:39:00 -
Bakan Mustafa Varank'tan flaş açıklama: Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil fabrikası ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Varank, "Burada çalışmak isteyenler için, 4000 kişilik istihdam sağlanacak. 18 aylık süreçte istihdam çağrısı sürecek" dedi.

Fiyatı ne kadar olacak?

Varank, "Tamamen yeni teknoloji ile yola çıkacağız. 2022'nin son çeyreğinde seri üretim başlar. Bunun milli bir araç olması çok önemli. Aracın fiyatı rekabetçi olacak. Sınıfındaki araçlarla rekabetçi olacak" dedi.

Başkan Erdoğan saat 18:00'de start verecek

Türkiye'nin yerli otomobilinde büyük gün geldi, çattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından Gemlik'te kurulacak yerli otomobil projesinin startını bugün saat 18.00'de verecek. Gemlik'in yanı sıra bölgede istihdama büyük katkı koyacak olan yerli otomobil fabrikasının kazık çakma ve temel atma töreni coronavirüs tedbirleri kapsamında az sayıda kişinin katılacağı törenle gerçekleştirilecek.

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