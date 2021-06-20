Bakan Mustafa Varank paylaştı... İşte Atmaca'nın vurduğu geminin son hali
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ROKETSAN firması tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Atmaca Gemisavar Füzesi'nin vurduğu geminin görüntülerini paylaştı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, milli gemisavar füzemiz Atmaca'nın vurduğu geminin son halini paylaştı.
Bakan Varank sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Mavi Vatanın Çelik Kılıcı ATMACA'nın vurduğu hedef gemiye ne olduğunu merak ediyor musunuz? Milli gemisavar füzemiz çok güçlü ve etkin! Tebrikler Roketsan" ifadelerini kullandı.