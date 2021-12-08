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Gündem Bakan Mustafa Varank duyurdu: Türkiye bunu yapabilen 7 ülkeden biri olacak
Gündem

Bakan Mustafa Varank duyurdu: Türkiye bunu yapabilen 7 ülkeden biri olacak

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli Hava-Hava füzeleri "Gökdoğan" ve "Bozdoğan"ın deneme atışlarına başladığını açıkladı. Varank, "Seri üretime geçtiğimizde bu füzeleri üretebilen 7 ülkeden biri olacağız" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 22:21:00 -
Bakan Mustafa Varank duyurdu: Türkiye bunu yapabilen 7 ülkeden biri olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Genel Kurulu’nda önemli açıklamalarda bulundu.

 

Türkiye'nin ihracatının 12 ayda 220 milyar doları aştığını belirten Bakan Varank, "Muhalefet hiç fabrika açılmıyor olanlar da kapanıyor şeklinde bir tablo çiziyor. 2021 yılında 15 bin yeni tesis üretime başladı. 168 fabrikanın açılışına bizzat ben katıldım. 919 teknolojik ürünün ülkemizde üretlmesi için destek veriyoruz" dedi.

Yerli Hava-Hava füzeleri "Gökdoğan" ve "Bozdoğan"ın deneme atışlarına başladığını aktaran Varank, "Seri üretime geçtiğimizde bu füzeleri üretebilen 7 ülkeden biri olacağız" diye konuştu.

 

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