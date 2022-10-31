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Gündem Bakan Mustafa Varank bunu yapınca Fulya Öztürk'ün içi dışına çıktı
Gündem

Bakan Mustafa Varank bunu yapınca Fulya Öztürk'ün içi dışına çıktı

Deneme sürüşü için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'un direksiyonuna geçti. Varank'ın ani hızlanmaları sırasında yanında bulunan gazeteci Fulya Öztürk, zor anlar yaşadı.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 11:43:00 -
Bakan Mustafa Varank bunu yapınca Fulya Öztürk'ün içi dışına çıktı

Togg'un seri üretimi için geri sayıma geçildi. 18 Temmuz 2020'de fabrikasının inşasına başlanan Togg, Bursa Gemlik'te görkemli bir törenle banttan indi. Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seri üretim ilk aracı kullandı. Togg'un dış görünümü ve teknik özellikleri büyük beğeni toplarken; CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, Bursa'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Togg'un deneme sürüşüne katıldı. 

 

Deneme sürüşünde Fulya Öztürk büyük heyecan yaşadı. Elektrikli motor ve yüksek beygirin verdiği güç ile araç roket gibi hızlandı. Araçta bulunan kamera Fulya Öztürk'ün renkli görüntülerini kaydetti. Bakan Varank, deneme sürüşü sırasında Togg'un merak edilen özelliklerini tek tek anlattı.

Bakan Varank'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Sıfırdan 100'e 4.7 saniyede çıkabiliyor. Bu manada çok güçlü bir araç. Biz gerçekten geleceğin trendlerini yakalayacağımız bir işe imza attığımıza inanıyorum. Togg bu işi ilk tasarlarken dünyada neler oluyor, otomotiv endüstrisi nereye evrilecek, bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yaptı ve işe böyle doğuştan elektrikli bir araçla başladı. Biz ilk aracı ilan ettiğimizde 'bu iş için acaba erken mi' diyenler olmuştu. Burada acaba hibritle mi bu işe başlansa deyip söyleyenler olmuştu. Ama bugün geldiğimiz noktada...

AB, 2035'te artık elektrikli olmayan araçların, yeni araçların satışının yasaklanacağını söyledi. Ben de çok heyecanlıyım. Gerçekten önemli bir gün. Cumhuriyetimizin 99. yılında Gemlik Kampüsü'nün açılışını gerçekleştiriyoruz. Gerçekten güçlü bir araç.

Biz buna bir otomobilden fazlası diyoruz. Bu teknolojik bir alet. Artık hayatın, yaşamın bir parçası. Onun için dünyadaki değişim, dönüşüme öncü olabilecek bir alet.

Ön konsol, tamamen ekran hissi vermeye çalışıyoruz. Regülasyonlardan dolayı parçalı yapmamız gereken yerler var ama bu hissi vermek de önemli... Bu ekranı hem yolcu kullanabilecek hem şoför kullanabilecek. Buradaki bütün katma değerleri kullanabileceğiniz bir ekran olacak.

Şu anda içine bindiğimiz araç inşallah Mart ayında satışa çıkmış olacak. Bu elektrikli bir araç. Çevreci bir araç. Biz gerçekten geleceğin trendlerini yakalayacağımız bir işe imza attığımıza inanıyorum. Togg bu işi ilk tasarlarken dünyada neler oluyor, otomotiv endüstrisi nereye evrilecek, bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yaptı ve işe böyle doğuştan elektrikli bir araçla başladı. Biz ilk aracı ilan ettiğimizde 'bu iş için acaba erken mi' diyenler olmuştu. Burada acaba hibritle mi bu işe başlansa deyip söyleyenler olmuştu. Ama bugün geldiğimiz noktada.

 

Fiyat açıklaması

Fiyat konusunu başından beri arkadaşlarımız dile getiriyorlar. Bir kere şunu bilmemiz lazım; bu bir ticari proje. Ve sosyal sorumluluk projesi değil. Burada aslında Togg, bir araç üretmekten ziyade bir marka oluşturmaya çalışıyor. Bu markanın hayatına devam etmesi lazım. Bu şirketin sürdürülebilir olması lazım. Bu manada da tabii ki fiyat politikalarını kendileri belirliyorlar. Yani o rakam telaffuz etmedik hiçbir zaman. Etmiyoruz da. 18 derecelik bir eğimi şu anda tırmanıyoruz."

 

 

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