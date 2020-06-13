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Gündem

Bakan Mustafa Varank, Ali Babacan'a sert çıktı: Gidip onlara biat edebilir

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter'ın kapattığı hesaplar için "Utanç verici" ifadesini kullanan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a tepki gösterdi. Varank, "Asıl utanç verici olan, karar gerekçesinde PKK ve FETÖ'yü koruyup kolladığını ilan eden Twitter'ın yanında durmaktır" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 10:10:00 - 2020-06-13 10:30:14
Bakan Mustafa Varank, Ali Babacan'a sert çıktı: Gidip onlara biat edebilir

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter'ın kapattığı Türk hesaplar üzerinden "Utanç verici bir haber" yorumunu yapan Ali Babacan'a tepki gösterdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Twitter'ın kapattığı hesaplar için "Utanç verici bir haber" değerlendirmesinde bulunarak gazeteye verdiği röportajı paylaşmıştı.

"Meraklısı gidip yabancı şirketlere biat edebilir"

Babacan'ın bu paylaşımına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan tepki geldi. Babacan'ın paylaşımını utanç verici olarak nitelendiren Varank, "Asıl utanç verici olan, karar gerekçesinde PKK ve FETÖ'yü koruyup kolladığını ilan eden Twitter'ın yanında durmaktır. Bu arkadaş istiyor ki; Türkiye, ABD'li şirketlerin, Batıdaki üniversitelerin sipariş raporlarıyla yönetilsin. Meraklısı gidip yabancı şirketlere biat edebilir." ifadesini kullandı.

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Yorumlar

Putsavar

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osman

...sayın bakan neden kızıyor?
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