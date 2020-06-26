Bakan Mustafa Varank açıkladı: TÜBİTAK’ta koronavirüse yönelik 17 farklı proje
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ar-Ge merkezleri ve teknoparklardaki yüzde 50 uzaktan çalışma imkanı uygulaması 30 Haziran'da bitiyordu, Temmuz sonuna kadar uzatıyoruz." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, açıklamalarda bulundu.
Varank, “TÜBİTAK çatısı altında kurduğumuz Kovid-19 platformunda 17 farklı proje yürütüyoruz. Bunların 8’i aşı, 9’u da ilaç geliştirme projeleri” ifadelerini kullandı.
"Temmuz sonuna kadar uzatıyoruz"
Bakan Mustafa Varank, ayrıca "Ar-Ge merkezleri ve teknoparklardaki yüzde 50 uzaktan çalışma imkanı uygulaması 30 Haziran'da bitiyordu, Temmuz sonuna kadar uzatıyoruz." dedi.