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Bakan Mustafa Varank açıkladı: TÜBİTAK’ta koronavirüse yönelik 17 farklı proje

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ar-Ge merkezleri ve teknoparklardaki yüzde 50 uzaktan çalışma imkanı uygulaması 30 Haziran'da bitiyordu, Temmuz sonuna kadar uzatıyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 15:59:00 -
Bakan Mustafa Varank açıkladı: TÜBİTAK’ta koronavirüse yönelik 17 farklı proje

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, açıklamalarda bulundu. 

Varank, “TÜBİTAK çatısı altında kurduğumuz Kovid-19 platformunda 17 farklı proje yürütüyoruz. Bunların 8’i aşı, 9’u da ilaç geliştirme projeleri” ifadelerini kullandı.

"Temmuz sonuna kadar uzatıyoruz"

Bakan Mustafa Varank, ayrıca "Ar-Ge merkezleri ve teknoparklardaki yüzde 50 uzaktan çalışma imkanı uygulaması 30 Haziran'da bitiyordu, Temmuz sonuna kadar uzatıyoruz." dedi.

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Yorumlar

Abdullah Gülrengi

İnşallah bizim ülkemiz bulur aşıyı
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