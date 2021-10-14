Bakan Muş, Nikaragua Dışişleri Bakanı Colindres ile görüştü
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Nikaragua Dışişleri Bakanı Colindres ile görüştü.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile bir araya geldi.
Muş, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi ile ticari ilişkileri geliştirmeye önem verdiklerini belirten Muş, "Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile bir araya geldik. Sayın Bakan'ın ülkemize gerçekleştirdiği bu ziyaret, Nikaragua'yı Türk iş dünyasının gündemine taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.