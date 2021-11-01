Bakan Muş müjdeledi! 'Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rekorunu tazeledik'

2021 yılı Ekim ayı ihracat rakamları açıklandı. Verileri 2020 yılı Ekim ayı ile karşılaştıran Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Ulaştığımız ihracat rakamı ile geçen ayki Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat değeri tazelenmiştir." dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ile düzenlediği basın toplantısında, ekim ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

'Dış ticaret dengesi güçleniyor'

Bu yılın ihracat için rekorlarla dolu bir yıl olduğuna dikkat çeken Bakan Muş, ihracatın, ekonomik büyümeye ivme katarken dış ticaret dengesini de güçlendirdiğini söyledi.

'Yeni bir rekor kırdık'

Bu kapsamda, ihracatta 2021 yılı boyunca ortaya konulan güçlü performansın ekim ayında da devam ettiğini ifade eden Bakan Muş, "İhracatımız geçtiğimiz yılın ekim ayına göre yüzde 20,2'lik artışla 20,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu değerle geçen ayki Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat değeri tazelenmiştir. Ayrıca, son 12 aylık ihracat değerimiz olan 215,7 milyar dolar da yeni bir rekordur. 2021 yılı ocak-ekim döneminde ise ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 33,9 artarak 181,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamla 2021 yılının henüz 10 ayında, 2019 yılında yakalamış olduğumuz 180,8 milyar dolarlık en yüksek yıllık ihracat rekorumuzu geride bırakmış olduk." diye konuştu.

İthalatta da yüzde 13 artış

İthalatın ise Ekim'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 22,3 milyar dolar olduğunu dile getiren Muş, şunları kaydetti:

"Ocak-ekim dönemi ithalatımız, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 22,5 artışla 215,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ekim ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı ise geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 5,6 puan artışla yüzde 93,4'e ulaşmıştır. Bakın, dikkat ederseniz ihracatımızın ithalatı karşılama oranı sürekli artış eğilimindedir. Göreceksiniz çok kısa bir süre içinde dış ticarette fazla veren Türkiye hedefine ulaşmış olacağız. Karşılama oranımız, ocak-ekim döneminde ise geçtiğimiz yıla göre 7,2 puan artışla yüzde 84,3'e yükselmiştir. Benzer şekilde, dış ticaret açığımız ocak-ekim döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 16 azalarak 33,8 milyar dolara gerilemiştir."