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Ekonomi Bakan Muş, KKTC Başbakan Yardımcısı Arıklı ile görüştü
Ekonomi

Bakan Muş, KKTC Başbakan Yardımcısı Arıklı ile görüştü

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı’yla görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 19:54:00 -
Bakan Muş, KKTC Başbakan Yardımcısı Arıklı ile görüştü

Görüşmenin verimli geçtiğini vurgulayan Muş, “Bu arada bir kulağımız da Cenevre’de. Toplantıdan çıkacak kararların KKTC’deki soydaşlarımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi. Arıklı da Muş’u yeni görevi için tebrik etti. Arıklı, Muş’a “Eminim ki Ticaret Bakanlığı’nı bulunduğu noktadan çok daha iyi noktalara getirecek icraatlara imza atacaksınız ve biz de bundan onur duyacağız” diye seslendi. Arıklı, Türkiye-KKTC ticaret anlaşmasının güncellenmesi gerektiğini de belirtti. İlaveten “Gümrük Birliği Anlaşması’na gidecek yol haritasının çizilmesi gerekiyor. Bu konuda bizim birtakım taleplerimiz var” ifadelerini kullandı.

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