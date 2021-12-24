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Ekonomi Bakan Muş: Fırsatçılara göz açtırmayacağız
Ekonomi

Bakan Muş: Fırsatçılara göz açtırmayacağız

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, döviz kurlarındaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerinin artarak devam edeceğini belirterek, “Fırsatçılara göz açtırmayacağız” ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 12:08:00 -
Bakan Muş: Fırsatçılara göz açtırmayacağız

Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, döviz kurlarındaki düşüşün fiyatlara yansımasına yönelik beklentilere ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Muş, şunları kaydetti: “Döviz kurlarındaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. İhlalde bulunanlara hukuki çerçevede en ağır cezaları vereceğiz. Vatandaşımızın hakkını, hukukunu kimseye çiğnetmeyiz.”

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