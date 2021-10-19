  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bakan Muş bomba gelişmeyi duyurdu! İlk kez yüzde 1’in üzerine çıktı
Ekonomi

Bakan Muş bomba gelişmeyi duyurdu! İlk kez yüzde 1’in üzerine çıktı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payın Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 11:36:00 -
Bakan Muş bomba gelişmeyi duyurdu! İlk kez yüzde 1’in üzerine çıktı

Ticaret Bakanı  Muş, sosyal medya hesabından Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı paya ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payın Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktığına işaret eden Muş, "Bu rakam, 1980'de yüzde 0,14, 2000'de yüzde 0,43 idi. Artık Türk ürünleri, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Bu başarı Türkiye'nin." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
DAEŞ'in Şiilere yönelik saldırılarının ardından ulemadan açıklama: Mezhep savaşı çıkarmak istiyorlar
Dünya

DAEŞ'in Şiilere yönelik saldırılarının ardından ulemadan açıklama: Mezhep savaşı çıkarmak istiyorlar

Afganistan ulemaları, terör örgütü DAEŞ'in Şiilere yönelik saldırılarından endişe duyduğunu bildirdi.

Cevizoğlu yerden yere vurdu: İmamoğlu kesin de oyu kimden alacak?
Gündem

Cevizoğlu yerden yere vurdu: İmamoğlu kesin de oyu kimden alacak?

Katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Hulki Cevizoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyareti ve adaylığına ilişkin dikk..
İsrail zulmünden kaçıyorlar! Yahudiler İran’a kaçarken yakalandı
Dünya

İsrail zulmünden kaçıyorlar! Yahudiler İran’a kaçarken yakalandı

Siyonist İsrail’e ve uygulamalarına karşı olan Ultra Ortadoks Yahudileri, İran’a kaçmak isterken yakalandılar. İsrail basınına göre; Ortodok..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay