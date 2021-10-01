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Ekonomi Bakan Muş açıkladı! ‘Cumhuriyet rekoru kırıldı’
Ekonomi

Bakan Muş açıkladı! ‘Cumhuriyet rekoru kırıldı’

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, son 12 aylık ihracatın yeni bir Cumhuriyet rekoru kırdığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 16:26:00 - 2021-10-01 16:43:06
Bakan Muş açıkladı! ‘Cumhuriyet rekoru kırıldı’

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, son 12 aylık ihracata ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Son 12 aylık ihracat 212,2 milyar dolar ile yeni bir Cumhuriyet rekoru kırdı. Bu değerle yıl sonu Orta Vadeli Program hedefi olan 211 milyar doların üzerine çıktık’’ dedi.

Dış ticaret açığı sert düştü

Eylül'de dış ticaret açığı ise yüzde 46,4 düşüşle 2,6 milyar dolar oldu. 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde ise ihracat geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 36 artarak 161 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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