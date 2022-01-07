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Ekonomi Bakan Muş, ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü
Ekonomi

Bakan Muş, ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ABD'li mevkidaşı Gina Raimondo ile telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-01-07 03:22:00 -
Bakan Muş, ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. 2021 yılında 28 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizin artırılması için atılacak adımları ele aldık. Önümüzdeki dönemde de ticari ilişkilerimizi ilerletmek için yakın diyalog halinde olacağız."

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