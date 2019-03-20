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Bakan Murat Kurum'dan deprem sonrası açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Denizli'de meydana gelen 5.5 şiddetindeki deprem sonrası kentsel dönüşümün önemine dikkat çekti.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:31
Bakan Murat Kurum'dan deprem sonrası açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Denizli'de yaşanan depremin ardından açıklamalarda bulundu.

82 bin vatandaşımız depremden öldü

Bakan Kurum, "Depremler, kentsel dönüşümün ülkemiz için en önemli gerçeği olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu depremlerden bugüne kadar 82 bin canımızı kaybettik. Topraklarımızın yüzde 66’sı maalesef deprem bölgelerinde yaşıyor. Bizim yerel yönetimlerle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak önceliğimiz 81 ilde tüm riskli alanlarda bu kentsel dönüşüm sürecini hızlı ve kararlı bir şekilde işletmek." dedi.

Yılda 300 bin konut yapmak suretiyle önümüzdeki 5 yıl içinde 1,5 milyon konutu yaparak deprem riski altındaki vatandaşları kurtarmak istediklerini söyleyen Bakan Kurum, "Denizli Acıpayam’daki kardeşlerimize vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:31
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  4. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
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