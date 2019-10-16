0553 313 94 23

Bakan Murat Kurum poşet kullanım oranlarını açıkladı!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ücretli poşet uygulaması kapsamında poşet kullanımın yüzde 80 azaldığını belirterek, hedefin yüzde 90 olduğunu vurguladı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 20:21
Bakan Murat Kurum poşet kullanım oranlarını açıkladı!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, '' Kullanımda yüzde 80 oranında azalma gördük. Hedefimiz yüzde 90 oranına kadar çıkarmak. 2021 yılında da zorunlu depozito uygulamamızı başlatacağız.'' dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "TÜRKTAY Yeşil Ekonomi Yolunda Sıfır Atık" panelinin açılışında yaptığı konuşmada Barış Pınarı Harekatı'na değinerek, "Bölgemizi terörden arındırmak için başlattığımız bu operasyonda Mehmetçiklerimiz kararlı bir şekilde belirlenen hedeflere doğru ilerliyorlar. Operasyonumuz başladıktan sonra bebek katil hain terör örgütü, bebeklerimizi ve sivil vatandaşlarımızı şehit ettiler. Askerimizden de şehitlerimiz oldu. Şehitlerimizden biri de Konyamızın evladı Yunus Mermer kardeşimizdi. Ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Şunu özellikle söylemek isterim; gittiğimiz her şehit ailesi ziyaretinde anne ve babalarımızın vakarı ve duruşu, milletimizin ne kadar büyük, ne kadar aziz bir millet olduğunu her defasında tekrar gösteriyor. Bizim bu duruşumuz tüm dünyaya örnek olacak. Tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Yakınlarının, milletimizin başı sağ olsun. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Barış Pınarı Harekatı'nda kahraman ordumuzla bölgeye barış ve huzur getirmek için bu operasyonu da başarılı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Terör örgütüne her zaman verdiğimiz gibi cevabımızı net bir şekilde sahada vermiş olacağız" dedi.

''Türkiye'nin en büyük çevre hareketi''

Sıfır Atık Projesi'nin 81 ilin tamamında karşılık bulan Türkiye’nin en büyük çevre hareketi olduğunu ifade eden Bakan Kurum,

"Etkinlik boyunca Sıfır Atık Projesi'ni ekonomi, sağlık, sanayi, enerji ve teknoloji başta olmak üzere pek çok yönüyle ele alacak olmanız projemize çok değerli katkılar sağlayacaktır. Buradan çıkan verileri biz bakanlık olarak belediyelerimizi vatandaşlarımızı eğitebilmek amacıyla, eksiklerimiz varsa eğer bu eksikleri buradan çıkarabilmek amacıyla bu sonuçları alıp inşallah sahada uyguluyor olacağız. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlayan Sıfır Atık Projesi aslında bu tartışmalara ve kaygılara cevap veren, çözümlerini sahada pratik uygulamalarla ortaya koyan çevre projemizle 2023 yılına geldiğimizde, biz tasarrufu öğütleyen bir toplumuz. Yıllık 20 milyar lira tasarruf, 100 bin kişiye istihdam sağlayacağız. Hâlihazırda biz atıkları ithal eden bir ülke konumundayız. Ve geri dönüşüme baktığımızda yüzde 13 geri kazanım oranımız var. Geri kazanım oranımızı 2023 yılında yüzde 35’e çıkararak, ithal ettiğimiz atıkları geri dönüştürmek, hammadde suretinde kullanmak üzere üretimde kullanmış olacağız. Bu hedefe daha hızlı ve etkili ulaşabilmek için adeta bir seferberlik içinde eğitim çalışmalarına devam ediyoruz. Hem Sıfır Atık Projemize katılan kurum sayısını arttırıyor, hem de projenin etki alanını günden güne genişletiyoruz" diye konuştu.

25 bin kurumda 'sıfır atık'

Bugün itibarıyla 25 bin kurum ve kuruluşun sıfır atık sistemiyle tanıştığını söyleyen Bakan Kurum, "Pilot ilçe olarak belirlediğimiz Ankara’nın Kızılcahamam ve Samsun’un Lâdik ilçelerimizde yıl sonuna kadar bu uygulamaları kurmuş olacağız. Gittiğimiz her şehirde, her ilçede başkanlarımızla ilçenin geneline ilişkin bu projeleri yürütüyoruz. Bu kapsamda TOKİ Başkanlığımız, bundan böyle hastaneler, okullar, konutlar başta olmak üzere inşa edeceği tüm projelerini sıfır atık sistemine göre yapacak. Vatandaşımızın hizmetine bu anlamda hazır bir şekilde sunacak. En büyük önceliğimiz atık oluşumuyla mücadeledir. Atık oluşumunun önlenmesi için ücretli poşet uygulamasına geçtik. Kullanımda yüzde 80 oranında azalma gördük. Hedefimiz yüzde 90 oranına kadar çıkarmak. 2021 yılında da zorunlu depozito uygulamamızı başlatacağız. Bu yıl inşallah şehirlerimizin meydanlarında göreceğiz. Meydandaki istasyonlarımızda geri dönüşüm malzemesi karşılığında otobüs bileti, kontör olarak teşvik edilecek. Atıklarımızı kayıp olarak değil, yeni bir değer, yeni bir kaynak olarak ele alıyoruz. Proje bu taraftan önemli. Bir taraftan doğayı koruyor, bir taraftan da ekonomiye katkı sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

''Sıfır atık belgesi''

Haziran ayında başlatılan Sıfır Atık Mavi Projesi'ne ilişkin Bakan Kurum, ”Bütün bir yaz boyunca deniz yüzeyi, kıyı, plaj ve deniz dibinde çöp toplama faaliyetleri gerçekleştirdik. Bu faaliyetlerimizle birlikte Haziran’dan bugüne 164 bin metreküp deniz ve göllerden topladığımız çöpümüzü bertarafa gönderdik. İşte sıfır atıkla bahsettiğimiz bu büyük hedeflere ulaşmak için atık yönetiminde yaşanan finansal zorlukları çözeceğiz. Etkin denetlemeyi yapacağız. Bu denetlemelerle birlikte yayınladığımız yönetmelik çerçevesinde ülkede yaygınlaştırmak istiyoruz. Temmuz ayında Sıfır Atık Yönetmeliğimizi yayımladık. Yönetmelik kapsamında sıfır atık sistemine geçen bütün binalarımıza 'Sıfır Atık Belgesi' vereceğiz. Bu belgeyle binalarımızda sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına, izlenmesine, atık oluşumundan geri dönüşüme kadar tüm aşamaları takip edebileceğiz. Ocak 2020 itibarıyla sistemi kuranlara belgelerini vermeye başlayacağız. Ayrıca, envanter oluşturmak ve raporlama yapmak amacıyla sıfır atık bilgi sistemini kurduk. Sistemimizin mobil aplikasyon çalışmaları devam ediyor. Tüm Türkiye genelinde bir bütün olarak bu sistem çalışacak. Artık bütün şehirlerimizde ne kadar atık üretiliyorsa bunu bir programla görebileceğiz. Bu proje ile sıfır atık projemizi tüm Türkiye’de dijitalleştirmiş olacağız" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 20:21
  1. Samsun
  2. Konya
  3. Ankara
  4. Sıfır Atık Mavi Projesi
  5. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  6. - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  7. poşet
  8. poşet kullanımları

YORUM YAZ

  • abdrhmnabdrhmn9 dk önce
    başka işiniz yokmu sizin 25 kuruşa poşet satın. olmaz 1 tl yapın torbayı hepten bitsin poşet devri kına yakın sonra biz seçimlerde neden kaybettik diye suçlu arayın. on para etmeyen poşetleri sonrada seçim torba çoplüklerinde oy eşelenirsiniz.alacaksınız yine 3 ün birini oy yerine.
  • MümineMümine19 dk önce
    Mağazalar daha önce bedava olduğu halde poşetleri boyutlarına göre ücretlendirmişler. Ayakkabı aldım yanımda çanta yoktu poşet için 1.25 Kr kestiler. Standart fiyat olsa. En ünlü tekstil firmaları poşetleri boylarına göre ücretlendirilir. Bu poşet paraları marketlerde kalmamalı tamamı çevremiz için kullanılmalı. Geri dönüşüm depozito uygulama planı hızlanmalı çöplükler tarım alanına dönüşmeli.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Barış Pınarı Harekatı'ndaki ilk şehidimizin babasından mesaj var: Tek yumruk olarak dünyaya cevap vermeliyiz
  1. Barış Pınarı Harekatı'ndaki ilk..
  2. Kreş yardımı başvurusu nasıl yapılır?..
  3. ABD'den skandal Türkiye kararı
  4. Sözcü Kalın açıkladı! Türkiye Esed..
  5. Karnabahar turşusu nasıl yapılır?..
  6. KPSS, LGS, YKS, ALES, DGS, YDS, MSÜ ve..
  7. - Erdoğan'ın konuşmasına damga..
  8. Trump'tan itiraf gibi PKK açıklaması
  9. Mevlid Kandili nedir? Mevlid Kandili..
  10. Arabuluculuk sınavı ne zaman? 2019..
  11. Bakan Murat Kurum poşet kullanım..
  12. Üç aylar ne zaman başlayacak? 2020 üç..
  13. Telif hakkı nedir? Telif hakkı ne demek?
  14. Barış Pınarı Harekatı hazımsızlığı..
  15. SGK diş telini karşılıyor mu?
  16. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı..
  17. Sinop'ta öğrenci servisi ile otomobil..
  18. Hünnap nasıl tüketilir?
  19. TBB'de olağanüstü genel süreç başladı!..
  20. THY 700 kadın kabin memuru alımı..
  21. Barış Pınarı Harekatı sonrası..
  22. Çevre Şehircilik Bakanlığı personel..
  23. Bahçeli espriyi böyle patlattı: 20 gün..
  24. İbrahim Kalın'dan ABD'ye yaptırım..
  25. Bursa merkezli uyuşturucu operasyonu!
  26. TBMM genel kurulu karıştı! Mustafa..
  27. Rusya'nın Suriye'deki niyeti belli oldu
  28. Alıç reçeli nasıl yapılır? Alıç..
  29. Twitter'dan FETÖ'cü Enes Kanter'e destek
  30. Alman sitesinden Suriye'yi parçalama..
Putin'in temsilcisi terör örgütüyle anlaştıklarını duyurdu
Putin'in temsilcisi terör örgütüyle anlaştıklarını duyurdu
Skandal olay sonrası Türkiye açıklaması: Pişmanız!
Skandal olay sonrası Türkiye açıklaması: Pişmanız!
Çin'den skandal Türkiye açıklaması
Çin'den skandal Türkiye açıklaması
Ermenistan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Ermenistan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Cem Küçük’ten harekata sessiz kalan ünlülere sert tepki!
Cem Küçük’ten harekata sessiz kalan ünlülere sert tepki!

Günün Karikatürü

16 Ekim 2019
Erdoğan '1 teklifim var' deyip duyurdu!
Erdoğan '1 teklifim var' deyip duyurdu!
İYİ Parti'den skandal Bahçeli paylaşımı!
İYİ Parti'den skandal Bahçeli paylaşımı!