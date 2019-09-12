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Bakan Murat Kurum Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nı açıkladı: Belediyelere kapımız sonuna kadar açık

Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nı açıklayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, belediyelere seslenerek, "Kapımız her türlü projede size sonuna kadar açık" dedi.

12 Eylül 2019 Perşembe 11:17
Bakan Murat Kurum Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nı açıkladı: Belediyelere kapımız sonuna kadar açık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nı açıkladı. Belediyelere kentsel dönüşüm çağrısında bulunan Kurum, "Kapımız her türlü projede size sonuna kadar açık" ifadelerini kullandı.

Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kentsel dönüşüm, depremle mücadele terörle mücadele kadar önemlidir. Bu herkesin bir kenarından tutması gereken bir eylem planıdır. Dün Külliye'de belediye başkanlarıyla bir araya geldik. İhtiyaçlarını not ettik. Birlikte neler yapabileceğimizi istişare ettik. Kentsel dönüşümün ülkemizin geleceğine dair çok önemli bir süreç olduğunu düşünüyoruz. Kentsel dönüşüm dahil tüm konularda kapılarımız sonuna kadar açıkdır. 82 milyon vatandaşımızın her zaman yanında olacağız.

11 milyar lira kaynak sağlandı

2012 yılından bugüne kadar 53 ilde ilan edilen 281 çalışma alanımızda kentsel dönüşümü başlattık ve bu alanda 1 milyon 166 bağımsız birimin dönüşümünü başlattık, bir kısmı yapıldı hak sahiplerine teslim edildi, bir kısmı inşa aşamasında. Belediye ve vatandaşlarmıza 11 milyar lira kaynak sağlandı. Yapı denetim sistemimizde 730 bin binamızı denetledik. Bu binalarda 5.5 milyon bağımsız birimimiz var. 1999 sonrası 22 milyon vatandaşımızın depreme dayanaklı konutlarda oturmasını sağladık. Devam eden inşaatlarla nüfusun yüzde 45'ini deprem riskinden kurtarmış olacağız.

5 yılda atılacak adımlar

Önümüzdeki 5 yılda atılacak adımları sizlerle paylaşmak istiyorum. 3 kritere göre hareket ediyoruz. Birincisi yerinde dönüşüm... İnsanlar çevresinden kopmadan dönüşüme katılmak istiyor. İkinci olarak gönüllü dönüşüm. Vatandaşımızın rızası olmadan hiçbir kentsel dönüşüm projesini yaptırmayacağız. Üçüncüsü olarak da dönüşümü hızlı yapmak zorundayız.

8 maddelik plan hazırladık

8 maddelik kentsel dönüşüm eylem planı hazırladık. Kentlerin dönüşüm anayasasını oluşturacağız. Her bir şehrimizin kendine özgü kentsel dönüşüm planı olacak.

Ayrıntılar gelecek.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 11:17
  1. Murat Kurum
  2. kentsel dönüşüm

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  • AlperTungaAlperTunga13 dk önce
    Ekgyo güvendik ve aldık.Dolandırıldı8k.Günahınız çoook

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