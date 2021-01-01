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Ekonomi Bakan Murat Kurum Kanal İstanbul için tarih verdi
Ekonomi

Bakan Murat Kurum Kanal İstanbul için tarih verdi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "2021, Kanal İstanbul'un başladığı ve hızlı bir şekilde yapılacağı bir yıl olacaktır. İlk yarısında temelleri atılır diye düşünüyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 17:57:00 -
Bakan Murat Kurum Kanal İstanbul için tarih verdi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 2021'de Kanal İstanbul çalışmalarının hızlanacağını belirtti. Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Başkanı Turgay Türker ve yönetim kurulu üyelerini kabul eden Kurum, Bakanlık çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kurum, "Yüzde 52'sini yeşil alanlara ve sosyal donatılara ayırdığımız Kanal İstanbul Projemizin ÇED sürecini üniversitelerimizin, vatandaşlarımızın görüşlerini alarak tamamladık. Üç etapta çevre düzeni planlarımızı onayladık. Planlarımızı tamamladık inşallah ocak ayı itibarıyla planlarımızı askıya çıkaracağız" dedi.

2021 yılının Kanal İstanbul'un başladığı ve hızlı bir şekilde yapılacağı bir yıl olacağını söyleyen Kurum "Yılın ilk yarısında temelleri atılır diye düşünüyorum." diye konuştu.

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Yorumlar

İsmail Özgün

Vatana ve milletimize hayırlı olsun !
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