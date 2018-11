Bakan Murat Kurum duyurdu! 18 ilde 33 tane...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hilton Bomonti Hotel'de düzenlenen 'Sign Of The City Awards Ödül Töreni'ne katıldı. Kendisinin de gayrimenkul sektöründen geldiğini ifade eden Bakan Kurum, "Yeni hükümette de Çevre ve Şehircilik Bakanı oldum. Geldiğimizde sektörümüzde toplantılar yaptık ve sektörümüzle bir araya geldik, problemler neyse bunları masaya yatırdık. Hem sektör temsilcileriyle hem de sektörü ilgilendiren tüm kurumlarla istişarelerde bulunduk. Bize düşen hızlı bir şekilde sektörün içinde bulunduğu problemleri aşmak için çalışmalar yapmaktı. Bunun dışında ülkenin bulunduğu ekonomik savaş içerisinde bazı şeyleri de gözden geçirmemiz gerekiyordu. Bu savaş noktasında bizim de gereksiz gördüğümüz, başlamış ama çok ilerlememiş, yapmasına şu an için çok acil ihtiyaç olmayan işlerin tasfiye edilmesi kararını aldık. Gereksiz gördüğümüz işlerin tasfiyesi edilmesini ve bu işlere devam edilmemesini içeren bir yazı yazdık. Buna ilişkin de gereksiz işlerin tasfiyesini gerçekleştirdik" dedi.

Millet Bahçelerinin büyük bir proje olduğunu söyleyen Kurum, "Cumhurbaşkanımızın, vatandaşımızın talebini çok net görerek açıkladığı büyük bir projedir. İlk yüz günde 18 ilde 33 bahçe yapıyoruz. İnşallah ikinci ve üçüncü yüz günlük planlarda her ilimizde en az bir tane olacak şekilde Millet Bahçesi yapacağız. Bu bahçeler, sadece İstanbul'da kişi başı yeşil alan miktarını yaklaşık yüzde 10 artırıyor. Yurt dışına gittiğimizde gördüğümüz ve imrendiğimiz ama 'Burada neden yok?' varsa da 'Neden az?' dediğimiz Millet Bahçelerini şehirlerimize kazandıracağız. Bu bahçelerin içinde vatandaşımızın her türlü ihtiyacını giderecek millet kıraathaneleri, sosyal alanlar, kültürel alanlar, sporla alakalı aklınıza ne geliyorsa bunların yapılacağı alanlar da inşa edilecek. Bu inşa edilen alanların büyük kısmı en iyi lokasyondaki arazilerdir" diye konuştu.

İmar barışı için çok ciddi talep olduğunun altını çizen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugünlerde yapılan kaçak yapıları ilgilendirmiyor. Bunlarla da ciddi bir mücadele veriyoruz. Bu kaçak yapıların olmasına veya şehirlerimizin silüetini bozmasına müsaade etmeyeceğiz. 31 Aralık 2017'den önce yapılmış, binaları içeriyor. Bu binaların aslına bakarsanız elektriğini, suyunu, doğal gazını alabilmesi, bunları ipotek gösterebilmesi için çıkarılmış bir yasa. 8,5 milyonun üstünde bir talep geldi. Biz de bunun karşısında duyarsız kalmadık. Bu süreci de 31 Aralık 2018'e kadar uzattık. Diğer bir projemiz yine hazineye ait arazilerin kiralanması ve satışı. Bunlara ilişkin de ilk önce kiralanmış arazileri ecrimisil bedeli üzerinin yarısından 10 yıllık bedelle kiralayarak vatandaşımızın 10 yıl sonunda bunları satın almasının önünü açtık. Bu sayede tarımın önünü açmış olduk."

Türk vatandaşı olmayanlara mülk edinme için yapılan düzenlemeleri anlatan Bakan Kurum, "Daha önce 1 milyon dolar olan sınırı, 250 bin dolara çektik. Yurt dışında yaşayan vatandaşların bunları alabilmesi noktasında da ciddi düzenlemeler yapıyoruz. Bu eylül ayını geçen sene eylül ayına kıyasladığımızda yüzde 151 bir artış sergiledi, yaklaşık 5 bin 615 satış gerçekleşti. Bizim bu yasadan beklentimiz, önümüzdeki süreçte yıllık 12 milyar dolar seviyelerine gelmesidir. Çünkü bu ülke bunu hak ediyor. Benim çok önemsediğim bir proje, mekansal stratejik planımızı hazırlıyoruz. Tüm ülke genelinde, ülkenin bu süreçten sonra yapılaşmasını, büyümesini öngören ve bu büyümeye yön verecek mekansal strateji planını hazırlıyoruz. Bu plana ilişkin 81 ilimize yazı yazdık, şehirlerin taleplerini, büyüme öngörülerini, nüfus artışlarını, şehirleriyle ilgili alması gereken kararları alıp bize bildirmelerini istedik ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte bir çalışma grubu oluşturduk, bu çalışmaları mekansal planın altlığında birleştirip, bu süreçten sonraki yatırımlarımıza daha doğru yön verebilmek adına bu çalışmayı yapıyoruz. Bu çalışmanın içinde bizim 2023 şehircilik vizyonumuz da olacak." ifadelerini kullandı.