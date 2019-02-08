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Bakan müjdeyi verdi! Trakya'da doğal gaz bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Trakya'da doğal gaz bulundu, Pazartesi incelemeye gideceğiz" dedi.

08 Şubat 2019 Cuma 11:44
Bakan müjdeyi verdi! Trakya'da doğal gaz bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TRT Haber canlı yayınında gündemi değerlendirdi. Bakan Dönmez, "Soma'da çalışan 2400 işçiyi aynı şartlarda Türkiye Kömür İşletmeleri'ne ait bir şirkete devralacağız. En geç 2 ay içerisinde geçiş işlemlerini tamamlayacağız" derken mart ayında 1500 işçinin kura ile işe alınacağını da açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na kurayla Mart ayında 1500 işçi alınacağını söyledi. Bakan Dönmez, TRT Haber ekranlarında enerji sektörüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, 7 maden sahasının devriyle birlikte kömür üretiminde artış yaşanacağını söyledi. Dönmez ayrıca, bir ay içinde 2400 işçinin kadro işlemlerinin tamamlanacağını söyledi.

Dönmez şunları söyledi:

*Elektrik ve doğal gazda maliyet bazlı fiyatlandırma yapılıyor, buna bağlı indirim veya artışlar yapılıyor.
*Kur ve petrol fiyatlarındaki değişiklikler gaz fiyatlarını etkiliyor, gaz fiyatları da elektrik fiyatlarını etkiliyor.
*Petrol fiyatlarının oynaklığı öngörülebilirliği sınırlandırıyor.
*Petrol fiyatlarınındaki değişiklikler 1 hafta, doğal gaz fiyatlarına 6-7 ay, elektrik fiyatlarına ise 8 ay sonra yansıyor.
* Fatura sadece üretimden kaynaklanmıyor. Elektrik şebeke büyüklüğümüz 1 milyon 420 bin kilometre. Dağıtım ve yatırım maliyetleri ve işletme giderleri de var.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 11:44
  1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  2. trakya doğalgaz

YORUM YAZ

  • sezaseza18 dk önce
    Bulundu, çıktısözleri bize hiç yabancı değil. Devamı gelmeli ki önemi olsun,

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