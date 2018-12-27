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Bakan müjdeyi verdi! 41 ilde hayvancılığa yüzde 50 hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığın 2014 yılında başlanan hayvancılık alanındaki yatırımlara hibe desteğinin 2019-2023 yılları arasında da uygulanacağını açıkladı.

27 Aralık 2018 Perşembe 12:42
Bakan müjdeyi verdi! 41 ilde hayvancılığa yüzde 50 hibe desteği

 Yeni Akit  Ankara 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019-2023 yılları arasında 41 ildeki hayvancılık yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği sağlanacağı müjdesini verdi. Pakdemirli, yeni ahır ve ağıl yapımı ile tadilatı, damızlık boğa, koç, teke, makine, ekipman ve alet alımına yüzde 50 hibe verilerek hayvancılık yatırımlarına destek sağlanacağını kaydetti.

Hibe desteği 41 ilde verilecek

2014 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile hayvancılık alanındaki yatırımlara hibe desteği veren bakanlık, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan karar ile bu hibe desteğini 2019-2023 yılları arasında da uygulayacak. Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi kapsamındaki 41 ilde hayvancılık yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği verilecek. 2014 yılından bu yana 6.541 boğa, 15.990 koç, 852 teke ve 1.792 adet ahır, ağıl yapımı ile tadilatı için toplamda 11.421 üreticiye 264 milyon 58 bin TL hibe desteği veren Tarım ve Orman Bakanlığı, önümüzdeki 4 yıl boyunca yine yüzde 50 hibe desteğini sürdürecek. Destek için verilecek olan projenin bütçesi bakanlık tarafından önümüzdeki günlerde yayımlanacak tebliğ ile belirlenecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 12:42
  1. Ankara
  2. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  3. hibe desteği
  4. Bakanlar Kurulu Kararı
  5. Resmi Gazete
  6. Güneydoğu Anadolu Projesi
  7. Doğu Anadolu Projesi
  8. Doğu Karadeniz Projesi
  9. Konya Ovası Projesi
  10. Tarım ve Orman Bakanlığı

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