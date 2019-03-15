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Bakan müjdeyi verdi: 2020`ye kadar devlet ödeyecek

Nevşehir'de temaslarda bulunan Bakan Mustafa Varank müjdeyi verdi. Varank "Aralık 2020'ye kadar her alınacak işçinin SGK primlerini biz ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

15 Mart 2019 Cuma 18:26
Bakan müjdeyi verdi: 2020`ye kadar devlet ödeyecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Nevşehir, Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen kahvaltı programında iş adamlarıyla bir araya geldi. Geçtiğimiz yıl 9 ay verilen sigorta prim desteğini bu yıl 12 ay olarak vereceklerini söyleyen Varank, "Aralık 2020'ye kadar, işe alacağınız her yeni çalışanın SGK primlerini ve vergilerini 12 ay boyunca biz ödeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

"16 senede güçlü bir temel inşa ettik"

Bakan Varank konuşmasında, "Fikir alışverişinde bulunacağımız bu toplantı vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyor; hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Gittiğim her ilde mutlaka sanayicilerimizle, üreticilerimizle bir araya gelmeye özen gösteriyorum. Türkiye ekonomisi, gücünü ve dinamizmini sizlerden alıyor. Siz ürettikçe, istihdam sağladıkça, ülkemiz ileri gidiyor. Dolayısıyla biz de Bakanlık olarak attığımız her adımda büyümeyi sırtlayanları destekliyoruz. Sorunlarınızı, önerilerinizi bizzat takip ediyoruz. 16 senede güçlü bir temel inşa ettik, karşılaştığımız hiçbir zorluk bizi yıldırmadı. Sanayiden tarıma, eğitimden sağlığa pek çok alanda önemli reformları hayata geçirdik." dedi.

"Devletimizin tüm imkanları seferber ediliyor"

Vatandaşımıza dokunduk, dertlerine derman olmaya çalıştık, fabrikalar açtık, altyapılar kurduk, istihdamı geliştirdik diyen Varank, "Şimdi artık ekonomimizin gücüne güç katmak istiyoruz. Sanayideki son dönem gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Adım atmamız gerektiğinde gerekli adımlar atıyoruz. Hem istihdamı hem de üretimi desteklemeye var gücümüzle devam ediyoruz. Daima yanınızdayız. Üzerinizdeki yükleri hafifletmek için son dönemde bir dizi yeniliğe imza attık. Bu reformları Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaştı. İş ve aş söz konusu olduğunda devletimizin tüm imkanları seferber ediliyor." şeklinde konuştu.

"SGK primlerini ve vergilerini 12 ay boyunca biz ödeyeceğiz"

Bakan Varank, Nisan sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdam için, 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücreti de devlet olarak biz karşılayacağız derken, "Eğer şartlar devam ederse; izleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıl 9 ay olarak uygulan asgari ücret desteğini, bu yıl 12 ay boyunca vereceğiz. Aralık 2020'ye kadar, işe alacağınız her yeni çalışanın SGK primlerini ve vergilerini 12 ay boyunca biz ödeyeceğiz. Eğer kadın, genç ya da engelli istihdam edilirse bu süre 18 aya çıkacak. 5 puanlık prim indirimi ve bölgesel istihdam teşviklerimiz de aynen sürüyor. OSB'lerde bedelsiz arsa tahsisinin kapsamını genişlettik, arsa tahsis süreçlerini hızlandırdık. Ticarethanelerde kullanılan doğal gazın fiyatında yüzde 10'luk indirim yaptık" diyerek sözlerini noktaladı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 18:26
  1. Türkiye
  2. Cumhurbaşkanı
  3. Nevşehir
  4. Varank Nevşehir
  5. Ticaret ve Sanayi Odası

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  • turgutturgut41 dk önce
    siz yiyin iş adamlarına da yedirin . o sermaye sahiplerine verdiğiniz paralar benden kesip işsizlik fonu na aktardığınız paralar . yiyene de yedirene de zehir zıkkım olsun .
  • Merhaba Merhaba 52 dk önce
    Samsung yıllık patent sayısı Türkiye den fazla. Hangi bilim Bakanlığı.

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