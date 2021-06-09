Bakan müjdeyi duyurdu: Yarın başlıyor
Ticaret Bakanı Mehmet Muş koronavirüsle mücadele kapsamında mağdur olan esnafa yapılacak olan hibe desteğinin yarın başlayacağını duyurdu.
yeniakit.com.tr Ankara
Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında işletme sahiplerine yapılacak hibe desteği yarın başlıyor.
Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Hibe desteğine başvuran esnafımıza yarından itibaren ödemelere başlıyoruz. 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle, yarından itibaren esnafımızın Bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.