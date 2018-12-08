Bakan müjdeyi açıkladı: Bugün yola çıkıyor!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Bugün inşallah yola çıkacak ikinci sondaj gemimizin ocak ayı sonunda Akdeniz'de olmasını bekliyoruz' dedi. Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Bugün inşallah yola çıkacak ikinci sondaj gemimizin...08 Aralık 2018 Cumartesi 11:45
Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bugün inşallah yola çıkacak ikinci sondaj gemimizin ocak ayı sonunda Akdeniz'de olmasını bekliyoruz" dedi.
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