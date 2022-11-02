Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun sözleri Yunanistan'ı korkuttu!

Yunanistan'ın art arda gerçekleştirdiği provokasyon hamleleri son zamanlarda Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliği iyice tırmandırdı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, SETA tarafından düzenlenen Ege ve Doğu Akdeniz'de Türk Dış Politikası" panelinin açılış konuşmasında, Yunanistan ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, Yunan provokasyonlarına ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Verdiğimiz yanıtlar Yunanistan'ı çileden çıkardı" derken, Atina'nın izlediği provokasyon politikasının da yavaş yavaş çöktüğünü ifade etti.

Aynı zamanda Çavuşoğlu, "Yunanistan'ın bize yönelik bir saldırıya hazırlanması demek Yunanistan'ın beynini peynir ekmekle yemesi gibi bir şey. Yunanistan'a diyoruz. Arkanızda kim var ona bakmayın. Karşınıza kimi alıyorsunuz ona bakın" dedi.

Yunan basını vakit kaybetmeden Bakan Çavuşoğlu'nun sözlerine köşesine taşıdı. Yunan gazetesi Proto Thema, "Tehdit mi ediliyoruz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarına yer veren gazete, Çavuşoğlu'nun kişisel olarak Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ı hedef aldığını söyledi.

Yunan gazetesi Kathimerini ise Bakan Çavuşoğlu'nun gözdağını Yunanistan'ın karasuları meselesine yordu. Aynı zamanda Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasında ABD'ye de gözdağı verdiğinden bahsedildi.

Normalde provokasyon dolu ifadelere yer veren Ta Nea gazetesi ise Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarını "Bizi tehdit ediyorlar" şeklinde yorumladı.

Atina'nın izlediği politikayı eleştiren Çavuşoğlu, "Başka Dendias olmak üzere pek çok yetkili aleyhimize konuşmayı sürdürdü" ifadelerine yer verdi.

Provokasyonlara verilen yanıtların Yunanistan'ı çileden çıkardığını ifade eden Çavuşoğlu, "Atina'nın propagandaları artık çöküyor" dedi. Çavuşoğlu konuşmasında, "Yunanistan sahte fotoğraf ve bilgiler ile bize çamur atmaya kalkıştı. Biz de buna karşılık belgelerle yanıt verdik" dedi.