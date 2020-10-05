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Gündem Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması
Gündem

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Patriot ya da başka hava savunma sistemini alamadığımız için S-400 aldık. Bu elzem ihtiyacımızın karşılanması gerekiyordu. Bunun anlaşılması gerekiyor. Diğer ihtiyaçların karşılanması konusunda da müttefiklerin zorluk çıkarmaması gerekiyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 13:51:00 - 2020-10-05 14:09:28
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısında konuşuyor. İkilinin Yunanistan'la yaşanan gerilim sonrası Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ve Azerbaycan ile Ermenistan arasında başlayan çatışmalara ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Bilindiği üzere son olarak 15 eylülde Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda görüşmeler yapılmıştı. Doğu Akdeniz’de sürekli gerilimi tırmandıracak provokasyonlara imza atan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'ye şartlı görüşme teklifi sunmuş, Türkiye ise hiçbir şartı önden sürmeden görüşülebilir mesajı vermişti.

Stoltenberg'i, Çavuşoğlu görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmesi bekleniyor.

İşte açıklamalar;

Biz müttefikler arasında bir kazanın olmasını istemeyiz.

Yunanistan'ın tavrı ilk günlerde olumsuzdu.

Yunanistan'ın savaş gemilerini göndermesinden sonra bir gerginlik oldu.

Yunanistan'ın da artık bu toplantılara katıldığını görüyor ve mutluluk duyuyoruz. Stoltenberg'e de teşekkür ediyoruz.

Polonya'nın desteğini de görüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.

Afganistan'ı da değerlendirme fırsatımız oldu. Afganistan'dan aceleci bir şekilde çekilmenin doğru olmadığını düşünüyoruz.

Irak çeşitli sorunlarla karşı karşıya. Bu sorunların aşılması için uluslararası toplumun desteğine ihtiyaç var.

Libya'daki gelişmeleri değerlendirdik, kalıcı ateşkes için sarfettiğimiz çabalarla ilgili bilgi verdik. 

Terörle mücadelede NATO müttefiklerinden daha somut destek bekliyoruz. Destek veremiyorlarsa da terör örgütlerine destek vermesinler.

Bugün bazı müttefikler PKK/YPG'ye destek veriyor. Bu uluslararası hukuka aykırıdır.

S-400 açıklaması

Genel sekretere sitemlerimizi ilettik bu konu ile ilgili. Üye ülkelere iletmesi için.

Patriot ya da başka hava savunma sistemini alamadığımız için S-400 aldık.

Bu elzem ihtiyacımızın karşılanması gerekiyordu. Bunun anlaşılması gerekiyor.

Diğer ihtiyaçların karşılanması konusunda da müttefiklerin zorluk çıkarmaması gerekiyor.

NATO'nun yurtdışı misyon ve çalışmalarına en çok katkı sağlayan müttefiklerden bir tanesiyiz.

Ayrıntılar geliyor...

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Yorumlar

güzel bak

nato demek avrupa demek (amerika hariç )avrupa birliği demek nato demek .avrupa birliğinde türkiye yok demkki natodada yok.yani kendi işimizi kendimiz yapacağiz 
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Mesut Sarp

Dışişleri Bakanımız akılli ve genelde kısa öz konuşmalarıyla taşı gedigine oturtan bir şahsiyet.  
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