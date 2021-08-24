Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun iftirasına sert cevap

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo ile Ankara’da ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "iltica merkezi" iftirasına çok sert tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Böyle bir önerinin herhangi bir ülkeden gelmediğini gelse de kabul etmeyeceğimizi ifade ettik" dedi.

Bakan Çavuşoğlu Türkiye'nin muhalefetinin böyle bir yanlışa düşmemesi gerektiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları:

İngilizler özür diledi

BBC Türkçe'nin tweet attığı haber tamamen gerçek dışıdır. Böyle bir şey hiç görüşülmedi, konuşulmadı. Son derece gerçek dışı, yalan bir haberdi. Haberde bahsedilen sözler; Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı tarafından hiçbir şekilde söylenmemiş sözler. BBC Türkçe, özür diledi, haberi düzeltti, bu bir erdemdir.

"Muhalefet kolayca teyit edebilirdi"

Bu süreçte biz de bir açıklama yaptık, böyle bir şeyin gündeme gelmediğini, gelse de kabul etmeyeceğimizi söyledik. Bazı muhalefet partileri bunu gerçekmiş gibi gündeme getirip bakanlığımız ve ülkemize saldırdı. Ben buna üzüldüm. Türkiye Cumhuriyeti'nin muhalefet partileri bu duruma düşmemeli. Bu kadar rencide edici bir durum olmamalı. Bunu muhalefet teyit edebilir mi, kolayca edebilir. Burada görev yapanların kolayca bilgiye ulaşabilecek yetenekleri var. Yoksa bakanlığımıza sorabilirlerdi. Hadi ben bir siyasiyim, bana sormayabilirler, Londra Büyükelçimize sorabilirlerdi. Sormadılar diyelim, İngilizlere sorabilirlerdi.

BBC Türkçe paylaşımını sildi, o genel başkanların paylaşımları duruyor. Bunu nasıl izah edeceğiz. Wallace da bir açıklama yapmış, spekülasyon diyor. Buraya girerken gördüm. İngiltere, haberi yapan BBC reddediyor.

"Yine bize saldırıyor"

Kılıçdaroğlu, Dışişleri Bakanlığı düzeltti diye bize saldırıyor. Yalanı ortaya çıktı diye Dışişleri Bakanlığı'na saldırıyor. Dışişleri Bakanlığı 500 yıllık geçmişi ile dünyanın saygı duyduğu diplomatları ile saygı duyulan bir kurumdur. Bizim Dışişleri Bakanlığı'mıza 'ne hale geldi'diyen kişi Cumhuriyetin kuruluşundan beri olan Cumhuriyet Halk Partisi'ni ne hale getirdiğini görüyoruz.

Bizden ne bilgi istiyorsanız biz size veririz. Dürüst olun, samimi olun. Amaç bilgi edinmek değil, yalan üzerinden saldırmak. Bunu yangında da, selde de gördük.

"1404 kişiyi tahliye ettik"

Bugüne kadar Afganistan'dan 1404 kişiyi tahliye ettik. Bunlardan 1061'i bizim vatandaşımız, diğerleri farklı ülkelerin vatandaşları.

Şu anda (Afganistan'dan) 200 civarında dönmek isteyen vatandaşımız var."