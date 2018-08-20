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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye 'İncirlik' mesajı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin iç politika gerekçeleriyle Türkiye'ye getirdiği ilave gümrük vergilerini eleştirerek, "Trump vergileri yükseltmek yerine diplomasiyi denemelidir. Türkiye, DEAŞ'a karşı ön saflarda savaşan Amerikalı askerlerin bulunduğu İncirlik Üssü'ne ev sahipliği yapmaktadır. Bunun sahadaki karşılığı çok kritiktir. " değerlendirmesini yaptı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 21:58
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye 'İncirlik' mesajı

Çavuşoğlu, ABD'nin USA Today gazetesi için kaleme aldığı yazıda,  "Kendi ülkesinin hayati derecede ulusal çıkarlar paylaştığı bir müttefiki  yabancılaştırmak, kendi kendini engellemektir." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın NATO ülkelerinin savunma bütçelerini artırmasını  istemekte haklı olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Fakat Türkiye'yi hedef alan  yaptırımlar ve daha fazla yaptırım uygulayacağı yönündeki tehditler, halihazırda  diğer birçok NATO müttefikinin önünde olan bir ülkeyi yabancılaştırıyor."  sözlerini kaydetti.

TÜRKİYE'NİN NATO HEDEFLERİ

Türkiye'nin müttefik olmaya devam edeceğini belirten Çavuşoğlu,  yazısında şu sözlere yer verdi

Çavuşoğlu, terör örgütü DEAŞ'a karşı önemli bir aşama katedildiğini  belirterek, bu tehlikenin sürdüğünü vurguladı.

TRUMP'A 'DİPLOMASİ' ÖNERİSİ

Türk güvenlik güçlerinin Suriye'den Avrupa'ya Türkiye üzerinden  geçmeye çalışan teröristleri yakalamak için önemli bir mücadele yürüttüğünü  belirttiği yazısında Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Trump vergileri yükseltmek yerine diplomasiyi denemelidir. Türkiye,  DEAŞ'a karşı ön saflarda savaşan Amerikalı askerlerin bulunduğu İncirlik Üssü'ne  ev sahipliği yapmaktadır. Bunun sahadaki karşılığı çok kritiktir. Müttefik  güçlere, bölgedeki diğer üslere göre saatler kazandıracak bir öneme sahiptir ve  DEAŞ'a karşı mücadele çok önemli bir fark oluşturacak etki yapmıştır."

Trump yönetiminin Türkiye'ye yönelik çelik ve alüminyuma getirdiği ek  gümrük vergilerinin Avrupa ve ABD'de de eleştirildiğine vurgu yapan Çavuşoğlu, bu  yaptırımların Türkiye ekonomisine etki etmeyi amaçladığını belirtti. Çavuşoğlu  ayrıca bu vergilerin ABD-Avrupa ticari çıkarlarını da olumsuz etkileyeceğini kaydetti.

ABD Ticaret Odasının da Trump yönetimine tepki gösterdiğine dikkat  çeken Bakan Çavuşoğlu, "bu sorumsuzluğun sona ermesi gerektiğini" vurguladı.

Çavuşoğlu, ABD ile Türkiye'nin birçok önemli konuda farklı  düşündüğünü, fakat aynı zamanda çok sayıda stratejik konuda da müttefik olduğuna  dikkat çekerek, "Herkesin iyiliği için aramızdaki anlaşmazlıkları diplomasi ile  ele almalıyız." değerlendirmesini yaptı.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 21:58
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