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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye destek vermeye istekli ve hazır

Çavuşoğlu, BM Genel Merkezi'nde düzenlenen Medeniyetler İttifakı 8'inci Küresel Forumu'nda, "Aşırıcılık ve kutuplaşmayla mücadele için birlik olalım. Türkiye, etkili çok taraflılığa inanan bir ülke olarak bu yöndeki ortak çabalara destek vermeye istekli ve hazır." mesajı verdi.

19 Kasım 2018 Pazartesi 19:42
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye destek vermeye istekli ve hazır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Merkezi'nde düzenlenen Medeniyetler İttifakı 8'inci Küresel Forumu'nda, "Aşırıcılık ve kutuplaşmayla mücadele için birlik olalım. Türkiye, etkili çok taraflılığa inanan bir ülke olarak bu yöndeki ortak çabalara destek vermeye istekli ve hazır." mesajı verdi.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 19:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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