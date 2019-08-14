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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu S-400 tehdidine karşılık orayı işaret etmişti! ABD'den dikkat çeken İncirlik çıkışı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun S-400 tehditlerine İncirlik üssü dahil yanıt verileceğini söylemesi sonrası ABD'li komutandan dikkat çeken bir açıklama geldi.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 07:46
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu S-400 tehdidine karşılık orayı işaret etmişti! ABD'den dikkat çeken İncirlik çıkışı

ABD Hava Kuvvetleri Avrupa ve Afrika Komutanı General Jeffrey L. Harrigian, Türkiye’ye F-35 ve S-400 gerilimi nedeniyle İncirlik’teki faaliyetleri için hiçbir tehdit görmediklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD’nin S-400 tehditlerine İncirlik üssü dahil yanıt verileceğini söylemesi sonrası ABD Hava Kuvvetleri Avrupa ve Afrika Komutanı telefonla basına brifing verdi.

"THK bize destek veriyor"

Sputnik'in haberine göre General Jeffrey L. Harrigian, gazetecilere "Askeri işbirliğimize odaklanmaya devam ediyoruz, bu ilişkilerimiz çok güçlü kalıyor. Türk Hava Kuvvetleri bize destek vermeye devam ediyor" diyerek şöyle devam etti:

"İncirlik'teki herhangi bir operasyona etki konusunda hiçbir endişem yok. Askeri anlamda yakın işbirliğimiz sürüyor ve burada hiçbir değişiklik görmüyorum."

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 07:46
  1. ABD Hava Kuvvetleri Avrupa ve Afrika Komutanı General Jeffrey L. Harrigian
  2. F-35
  3. S-400
  4. İncirlik hava üssü
  5. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  6. Türk Hava Kuvvetleri
  7. ABD Hava Kuvvetleri Avrupa ve Afrika Komutanı

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  • ÖzkanÖzkan2 sa önce
    Atın şunları
  • Abdullah MuratAbdullah Murat2 sa önce
    Bu açıklamalar kitabı Allahın kelamı kuran olan içindir. Dünya Allahın insanları imtihan lanıdır ve imtihanın kuralları din ile bildirilmiştir Tek gaye Allahı hoşnut etmektir. ve bunun ancak itaat ile olacağı bildirilmiştir Bu itaatte rehber kuran olmakla birlikte örnek ise peygamber sav o hem konutandır hem devlet adamı o, Kurana göre yöneticilerin yasa kanun koyucuların Allahın hükümlerini uygulaması ve ondan sakınması zorunludur Allahın hükümlerine yüzçevirenler kafir olurlar. İmtihan Allah a kulluk olmakla beraber düşman ile mücadeleye dayanır Şeytanla kafirler şeytanın dostlarıdır onun çağrısına uyarlar hak ile mücadeleye girişirler. Allah dostluğun tanımını kuranda yapmıştır Allahın hükümlerine boyun eğen namazı kılan zekati verenlerdir bunun dışı islam değildir Düşman durumundadır ve kuranda belirtilen büyük suçlar vardır dinden geri dönemeyecek olarak çıkaran büyük suçlar Onlardan yalnızca sakınılarak uzak durularak kurtulunabilir Cinayet Hristiyan ve yahudileri (kafirleri) dost edinmek, Allahın hükümleriyle adaleti ve yönetimi sağlamamak... İslamda savaştan kasıt Allahın emri ile yapılan şeytan ile mücadeledir. Hal böyle iken kafirlerle müttefik olmak asla ve aslamümkün değildir Onlardan olmaya sebeptir O üst ile gidip müslüman kardeşlerimizi bombalamaktalar Bu sebep ve zemin verildiği için bir müminin sebepsi yere öldürüreni Allah lanetlemiş gadap etmiş ona EBEDİ CEHENNEM AZABINI hazır etmiştir Hem kafirlerle işbirliği yapıyor İSLAMDA HAİNLİK Onlardan olmaya sebep hemde CİNAYETE ORTAK oluyorsun BU üssün açık kalmasında yönetim sahibi olmayın laiklik yüzçeviriştir Kendi hükümleri yasaları haramları helalleri farzları vardır Dinsizlik yüzçevirştir Müslümanın küfre kafire boyun eğmesi küfre sebep haramdır yahicret yacihad
  • HasanHasan2 sa önce
    Cavusoglu yapamiyacagin seylerin sozunu verme.O oyle olmaz abd hala sizin gozunuzun.Onunde pkk pyd'ye destek veriyor.Yapabiliyorsan 3 gun icinde kapat incirligi??? Kapatabiliyorsan.Tiyatro oynamayin.ama kapatamassiniz.Ayni apo'yu asamadiginiz gibi.Cunku apo'ya muhtacsiniz.

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