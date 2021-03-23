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Gündem Bakan Mevlüt: Çavuşoğlu: Mücadelemiz devam edecek
Gündem

Bakan Mevlüt: Çavuşoğlu: Mücadelemiz devam edecek

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz devam edecek" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 17:59:00 -
Bakan Mevlüt: Çavuşoğlu: Mücadelemiz devam edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'nin tüm terör örgütleriyle mücadelesinin süreceğini bildirdi.

Çavuşoğlu, Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen toplantıda, konuşma yaptı.

Birinci oturumdaki hitabının ardından konuşması hakkında sosyal medya hesabından bilgi veren Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afganistan'da barış süreci için üst düzey toplantıya ev sahipliği yapacağını belirtti.

Libya'da istikrarın tesisi için Türkiye'nin desteğinin süreceğini kaydeden Çavuşoğlu, "PKK/YPG, Irak ve Suriye'ye de tehdit. Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz devam edecek." ifadesini kullandı.

 

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