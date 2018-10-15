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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt ile bir araya geldi.

15 Ekim 2018 Pazartesi 20:35
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Jeremy Hunt ile görüştü.

Çavuşoğlu, Londra temasları kapsamında İngiliz mevkidaşı Hunt ile bir araya geldi. Bir saat süren görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ve bölgesel ilişkiler, İdlib mutabakatı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı, terörle mücadele ve Brexit konuları ele alındı.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 20:35
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. İngiliz

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