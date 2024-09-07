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Ekonomi Bakan Mehmet Şimşek’ten not kararına ilk yorum Bunu başarabilen tek ülke olduk
Ekonomi

Bakan Mehmet Şimşek’ten not kararına ilk yorum Bunu başarabilen tek ülke olduk

Yeniakit Publisher
2024-09-07 10:42:00 - 2024-09-07 11:21:01
Bakan Mehmet Şimşek’ten not kararına ilk yorum Bunu başarabilen tek ülke olduk

Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu artırmasına yönelik açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin kararlı bir şekilde uyguladığı ekonomi programının uluslararası alanda karşılık bulduğunu vurguladı. Şimşek, 2024 yılında üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan da not artırımı alan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, ekonomi politikalarının doğru yönde ilerlediğini ifade etti. Bu gelişmenin, Türkiye'ye olan güvenin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanın Mehmet Şimşek, Fitch'in Türkiye’nin kredi notunu artırmasına yönelik değerlendirmede bulundu.

Şimşek yaptığı açıklamada, “Makro finansal istikrarımızı güçlendiren ve dayanıklılığımızı artıran programımız sayesinde 2024 yılında üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz” dedi.

 Şimşek, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu artırmasını değerlendirdi.

 Şimşek şunları söyledi:

“Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch bu yıl kredi notumuzu ikinci kez artırarak B+’dan BB-’ye yükseltti. Makro finansal istikrarımızı güçlendiren ve dayanıklılığımızı artıran programımız sayesinde 2024 yılında üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan not artırımı alan tek ülkeyiz. Bu hafta açıkladığımız Orta Vadeli Programımızla son bir yılda elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirerek ekonomimize duyulan güveni daha da artıracağız.”

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