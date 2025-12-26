Bakan Mehmet Şimşek’ten ilk yorum! Enflasyon beklenti anketi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayında 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin bir önceki aya göre piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkı için azaldığını açıkladı.

Buna göre; 2025 yılı Aralık ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre piyasa katılımcıları için 0,14 puan azalarak yüzde 23,35 seviyesine, reel sektör için 0,90 puan azalarak yüzde 34,80 seviyesine, hanehalkı için 1,34 puan azalarak yüzde 50,90 seviyesine geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,30 puan azalarak yüzde 24,53 seviyesinde gerçekleşti.

BAKAN ŞİMŞEK: FİYAT İSTİKRARINI SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Arz yönlü riskleri azaltan ve rekabet gücünü artıran politikaların da katkısıyla fiyat istikrarını sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Bakan Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı Aralık 2025 dönemine ilişkin sektörel enflasyon beklentileriyle ilgili değerlendirmede bulundu. Şimşek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "12 ay sonrası enflasyon beklentileri son bir yılda hane halkında 12,2 puan, reel sektörde 12,8 puan, piyasa katılımcılarında 3,7 puan geriledi. Beklentilerdeki iyileşme eğilimi ve hizmet enflasyonundaki düşüş dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edecek. Arz yönlü riskleri azaltan ve rekabet gücünü artıran politikaların da katkısıyla fiyat istikrarını sağlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.