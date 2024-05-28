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Ekonomi Bakan Mehmet Şimşek'ten ekonomi mesajı: Henüz bu sürecin ilk aşamalarındayız
Ekonomi

Bakan Mehmet Şimşek'ten ekonomi mesajı: Henüz bu sürecin ilk aşamalarındayız

Yeniakit Publisher
2024-05-28 00:13:00 -
Bakan Mehmet Şimşek'ten ekonomi mesajı: Henüz bu sürecin ilk aşamalarındayız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iyi bir ilerleme kaydettiklerini ancak sürecin ilk aşamalarında olduklarını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sermaye girişlerinin öngördüklerinden de yüksek olduğunu belirtti.

Bloomberg HT'ye konuşan Şimşek, sağlam politikalar ile yapısal dönüşümün bir araya gelmesinin, yatırımcı güveninin yeniden kazanılmasını sağlayan iyi bir söylem olduğunu belirterek, bunun da portföy tercihlerinin Türk varlıkları lehine olmasına yardımcı olduğunu, girişlere dönüştüğünü ve reel döviz kurunu dengelemeye yardımcı olduğunu ifade etti.

Tüm zorlukların üstesinden gelemedik ama iyi ilerleme kaydettik

Şimşek, Türkiye’nin offshore piyasalara yönelik düzenlemeleri gevşetme yollarını araştırdığını ve nispeten uzun vadeli swaplarla başlayabileceğini söyledi.

“Ne yapılması gerektiğini biliyoruz, ancak bunun zamanlamasına, sıralamasına ve dozuna karar verilmedi” diyen Şimek, "Henüz bu sürecin ilk aşamalarındayız. Tüm zorlukların üstesinden geldiğimizi söylemiyorum, ancak iyi bir ilerleme kaydettik” ifadelerini kullandı.
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Yorumlar

Ancak vatana ezana sancaga ehli sünnete

Biz dua ederiz, demogoji edenler tedbiri geciktirenlere seher vakti secdede, dilimiz döndükce gündüz zikirle. Ama bedduayıda hak edene hasbunallahi venigmel vekil vatan haini rüstvetci vurdumduymaz herkese yakahhar Ala kulli Zalim de diyoruz. tebbir alınır gecikenende bu beddua gecerli sogan yiyenin agzı kokar

Emekli

Ulkenin dort bir yeni tefeci dolmus esnaf vergi vermiyor zengin vergi vermiyor restoranlarda bufelerde calisanlarda sigorta yapilmiyor kacakcolik albis basini gidiyor her ürunun sahtesi orjinal diye satiliyor emeklinin hakkini zengone peskes cekiyorsun adalet sistemi zengini koruyor fakirin yuzune bakmiyor ak parti ilbaskanlari zenginin kolesi olmus bu iktidar her alanda hukmunu kaybetmis halk artik istemiyor her yerde haykirmaya basladi reis artik heryerde yuhlamaya baslarlar demedi deme heryerde beddua ediyorlar
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