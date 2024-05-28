Bakan Mehmet Şimşek'ten ekonomi mesajı: Henüz bu sürecin ilk aşamalarındayız
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iyi bir ilerleme kaydettiklerini ancak sürecin ilk aşamalarında olduklarını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sermaye girişlerinin öngördüklerinden de yüksek olduğunu belirtti.
Bloomberg HT'ye konuşan Şimşek, sağlam politikalar ile yapısal dönüşümün bir araya gelmesinin, yatırımcı güveninin yeniden kazanılmasını sağlayan iyi bir söylem olduğunu belirterek, bunun da portföy tercihlerinin Türk varlıkları lehine olmasına yardımcı olduğunu, girişlere dönüştüğünü ve reel döviz kurunu dengelemeye yardımcı olduğunu ifade etti.
Tüm zorlukların üstesinden gelemedik ama iyi ilerleme kaydettik
Şimşek, Türkiye’nin offshore piyasalara yönelik düzenlemeleri gevşetme yollarını araştırdığını ve nispeten uzun vadeli swaplarla başlayabileceğini söyledi.
“Ne yapılması gerektiğini biliyoruz, ancak bunun zamanlamasına, sıralamasına ve dozuna karar verilmedi” diyen Şimek, "Henüz bu sürecin ilk aşamalarındayız. Tüm zorlukların üstesinden geldiğimizi söylemiyorum, ancak iyi bir ilerleme kaydettik” ifadelerini kullandı.
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